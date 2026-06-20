واکنش درستکار به کشتی دراماتیک حسن یزدانی و آذرپیرا

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان درستکار پس از پایان رقابتهای جام تختی و مسابقات انتخابی در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم، گفت: جام تختی امسال برای ما یک تورنمنت معمولی نبود؛ بلکه برای کادر فنی، یک تورنمنت کاملاً هدفمند طراحی شده بود تا بتوانیم مدعیان اصلی را بسنجیم و همزمان، جوانان آیندهدارمان را برای حضور در رقابتهای بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان امیدها محک بزنیم.
وی ادامه داد: حضور این دلاوران جوان که برای رسیدن به دوبنده تیم ملی تلاش میکردند، بسیار امیدوارکننده بود. آنها نشان دادند که پشتوانههایی قدرتمند برای کشتی ایران هستند و قطعاً در آیندهای نزدیک، نامهای بزرگتری از این نسل در چرخه تیم ملی خواهیم دید.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اظهار داشت: خدا را شاکرم که مسابقات با وجود فشارهای سنگین و سطح بسیار بالای رقابت در اوزان انتخابی، بدون حاشیه برگزار شد. اما نمیتوان از کنار کیفیت فنی مسابقات به سادگی گذشت؛ به جرأت میگویم تقابل حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا، یکی از دراماتیکترین و حساس ترین مبارزات تاریخ کشتی بود. دو قهرمان جهان و المپیک که در یک روز و با فاصله تنها یک ساعت، دو بار سرشاخ شدند؛ هر حرف و حدیثی هم اگر باشد، اصل ماجرا همین است که این قهرمانان با احترام به روی تشک رفتند و به معنای واقعی کلمه کشتی گرفتند.
وی در ادامه تأکید کرد: شش کشتیگیری که در این مرحله انتخابی به میدان آمدند، بدون تعارف از بهترینهای حال حاضر دنیا هستند. اگر مخاطب از تماشای این مبارزات لذت برد، به خاطر سطح کلاس جهانی این قهرمانان بود. برای کادر فنی، بازندگان این سه دیدار نیز همچون برندگان ارزشمند هستند؛ این عزیزان به دقت زیر ذرهبین فدراسیون قرار دارند و برنامههای ویژهای برای استفاده از توانمندی آنها در رقابتهای پیش رو، بهویژه در ترکیب تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان امیدها داریم.
درستکار در پایان با تشریح تقویم فشرده پیش رو خاطرنشان کرد: ما راه پرپیچ و خمی در پیش داریم. مهمترین رویداد پیش رو، بازیهای آسیایی در ژاپن است که در مهرماه برگزار میشود. پس از آن باید خود را برای مسابقات قهرمانی جهان امیدها در آمریکا و در نهایت رقابتهای جهانی بزرگسالان در قزاقستان آماده کنیم. هدف نهایی ما تنها یک چیز است: هر کسی که دوبنده مقدس تیم ملی را بر تن میکند، با تمام وجود از حیثیت و اعتبار کشتی ایران دفاع کند تا پرچم کشورمان همچنان برافراشته بماند.
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