به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد با دو پیروزی متوالی مقابل امیرعلی آذرپیرا با نتایج ۴ بر ۲ و ۵ بر ۳ در وزن ۹۷ کیلوگرم، برای هشتمین بار به تیم ملی ایران در مسابقات جهانی راه یافت. یزدانی در سال ۲۰۱۵ و در وزن ۷۰ کیلوگرم نخستین حضور خود در مسابقات جهانی را تجربه کرد و به مدال نقره رسید. او سپس نزدیک به یک دهه در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی گرفت و در این مدت یک طلای المپیک، دو نقره المپیک، سه طلای جهان، دو نقره جهان و یک برنز جهان کسب کرد.

اکنون یزدانی ۳۱ ساله پس از دو عمل جراحی شانه به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده و در حال تطبیق با شرایط جدید است. او پس از سه سال دوری از مسابقات جهانی، در آستانه حضور دوباره در این رقابت‌ها قرار دارد و به دنبال هشتمین مدال جهانی و چهارمین طلای خود است. متن مصاحبه اتحادیه جهانی کشتی با حسن یزدانی پس از راهیابی به تیم ملی کشتی آزاد به مسابقات جهانی قزاقستان به شرح زیر است:

بعد از دو مسابقه سخت امروز از نظر بدنی چه احساسی داری؟

یزدانی: در بعضی بخش‌ها پیشرفت کرده‌ام، به‌خصوص از نظر نفس‌گیری و آمادگی بدنی. اما زمان کافی برای تمرینات قدرتی نداشتیم و کمتر از چیزی که می‌خواستیم روی آن کار کردیم. تا مسابقات جهانی هر کاری از دستم بربیاید انجام می‌دهم تا به بهترین شرایط ممکن برسم و آماده‌تر شوم.

برای انتخابی مقابل امیرعلی آذرپیرا چقدر آماده بودی؟

یزدانی: برای این مسابقات فکر می‌کنم حدود ۷۰ درصد آماده بودم. رسیدن به آمادگی صددرصدی برای چنین رقابت‌هایی آسان نیست، اما تا زمان مسابقات جهانی قطعاً شرایط بهتری خواهم داشت و آماده‌تر خواهم بود.

درباره حضور در وزن ۹۷ کیلوگرم که احتمالاً چند قهرمان المپیک در آن حضور دارند چه نظری داری؟

یزدانی: وزن ۹۷ کیلوگرم برای من جدید است و طبیعتاً حریفان جدیدی هم دارم. این وزن تفاوت زیادی با ۸۶ کیلوگرم دارد. امیدوارم بتوانم در این وزن هم عملکرد خوبی داشته باشم. قهرمانان بزرگی در این وزن حضور دارند و امیدوارم فرصت کشتی گرفتن با آن‌ها را پیدا کنم، خودم را محک بزنم و بهترین کشتی‌ام را در مسابقات جهانی ارائه دهم.

رسیدن به اوج در این وزن چقدر دشوار خواهد بود؟

یزدانی: از قبل می‌دانستم که چه کشتی‌گیران بزرگی در این وزن حضور دارند. با توجه به شرایط جسمانی‌ام، سال گذشته تصمیم گرفتم به ۹۷ کیلوگرم بروم. چون این وزن المپیکی است، می‌خواستم زودتر این تغییر را انجام دهم تا زمان کافی برای رفع ضعف‌ها و سازگاری با شرایط جدید قبل از المپیک داشته باشم.

هدف من این است که در بهترین وضعیت ممکن برای المپیک و همچنین مسابقات جهانی باشم؛ مسابقاتی که برای من به همان اندازه اهمیت دارند.

می‌خواستم هرچه زودتر به این وزن بیایم تا سریع‌تر با شرایط آن کنار بیایم. وقتی به حدود ۳۰ سالگی می‌رسی، همه چیز به‌طور طبیعی کمی سخت‌تر می‌شود و تغییر وزن هم به آسانی گذشته نیست. قطعاً در وزن ۹۷ کیلوگرم چالش‌هایی وجود دارد و من به همه آن‌ها فکر کرده‌ام. امیدوارم بتوانم بهترین عملکردم را ارائه دهم و به نتیجه‌ای عالی برسم.