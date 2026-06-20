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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

کاپ نایب‌ قهرمانی جهان ۲۰۲۴ آلبانی به ایران بازمی‌گردد

کاپ نایب‌ قهرمانی جهان ۲۰۲۴ آلبانی به ایران بازمی‌گردد

کاپ نایب‌ قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران، با پیگیری‌های مستمر فدراسیون کشتی، در حاشیه رقابت‌های جهانی نوجوانان در باکو آذربایجان به ایران اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اثبات مثبت شدن نمونه دوپینگ کشتی‌گیر کشور گرجستان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، رنگ مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز به‌طور رسمی به‌عنوان نایب‌ قهرمان جهان شناخته شد.

قرار است کاپ نایب قهرمانی تیم ایران، در حاشیه رقابت‌های جهانی کشتی نوجوانان که در شهر باکو آذربایجان برگزار می‌شود، به نمایندگان کشورمان اهدا گردد.

شایان ذکر است که تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، با ثبت روندی صعودی، به‌طور مستمر بر سکوهای جهانی ایستاده است.

کد مطلب 6865600
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
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      کاش به جای این کارها تیم امید را به اسیایی اعزام میکردی که شش سال قهرمانی اسیا از دست نره

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