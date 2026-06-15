به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: گروهکهای معاند، از جمله سازمان مجاهدین خلق و جریانهای چپگرا، که به دلایل ایدئولوژیک یا در راستای تامین منافع سیاسی، خود را در تقابل با آرمانهای انقلاب میدیدند، به عملیاتهای مسلحانه، اقدامات خرابکارانه و پروژههای نفوذ عمیق در ارکان سیاسی، نظامی و فکری نظام روی آوردند. این تهدیدات، که با ترور شخصیتهای کلیدی، افشای اطلاعات حساس و تضعیف ساختارهای اجرایی همراه بود، ضربات جبرانناپذیری به پیکر انقلاب وارد کرد. به عنوان مثال، ترور چهرههای برجستهای مانند آیتالله بهشتی و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، نشانهای آشکار از ضعف نظام در حوزه رصد و خنثیسازی تهدیدات بود.
در این میان، انفجار مهیب ۱۰ مهر ۱۳۶۱ در میدان امام حسین تهران، در نزدیکی خیابان ناصرخسرو و ساختمان «زیبا پارک»، نقطه عطفی در بازاندیشی نسبت به ضرورت یک دستگاه اطلاعاتی متمرکز بود. براساس اطلاعات موجود در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پس از انفجار میدان امام حسین و حوادث مشابه، زمزمههای تاسیس یک سازمان اطلاعاتی فراگیر شدت گرفت. این تلاشها با تصویب قانون تاسیس وزارت اطلاعات در ۲۷ مرداد ۱۳۶۲ به ثمر نشست. این قانون، پس از تایید شورای نگهبان، در ۱۰ شهریور ۱۳۶۳ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. سرانجام قرعه به نام آیتالله ریشهری افتاد و او نخستین وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران شد.
از آن زمان تاکنون، دشمن هرآنچه توانست علیه ایران اسلامی به کار برد تا شاهد ناامنی و درگیری در اقصی نقاط کشورمان باشد. آخرین نمونه حمایت ویژه آنها از آشوبگران و اغتشاشگران دی سال گذشته بود، از آنجا که باز تیرشان به سنگ خورد خود را برای یک درگیری نظامی با ایران آماده کردند. ۹ اسفند با ترور و شهادت حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای سومین جنگ تحمیلی علیه ما را آغاز کردند.
آنها بر این باور بودند با هدفگیری شخص اول کشور، برنامههایشان محقق شود اما نتیجه برعکس حاصل شد. نه تنها هیچ خللی در مدیریت کشور ایجاد نشد، بلکه نیروهای مسلح به سرعت پاسخ دشمن متجاوز را دادند. این اقدام واکنش حسابی برایشان سنگین تمام شد بنابراین دو اقدام را در دستور کار قرار دادند: ترور وزیر اطلاعات و ترور رئیس سازمان اطلاعات سپاه!
آنها خوشبین بودند با حذف این دو مهره کلیدی، ساختار اطلاعاتی در ایران با چالش روبهرو میشود و آمریکا و رژیم صهیونی میتوانند با به کارگیری مهرههایشان همانند دی سال ۱۴۰۴، صدماتی را بر نظام سیاسی ایران وارد کنند، اما دوباره شکست خوردند. هرچند وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه شهید شدند اما سربازان گمنام امام زمان (عجالله) با چشمان باز، برنامهها و اقدامات تروریستها علیه کشورمان را رصد و خنثی میکنند.
هفتم فروردین در جنگ با آمریکا و اسرائیل اشغالگر به سر میبردیم که خبر رسید سربازان گمنام امام زمان (عجالله) در پنج استان گلستان، آذربایجان غربی، کرمان، اصفهان و ایلام، تعداد ۴۶ مزدور دشمن آمریکایی- صهیونی و عوامل گروهکهای تروریستی را شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر کردند. کار به اینجا ختم نشد و ۶ خرداد وزارت اطلاعات در بیانیه تبیین، سه جنگ تحمیلی و کودتاهای علیه ایران را بخشی از یک جنگ ترکیبی ۴۷ ساله با سردمداری صهیونیسم حاکم بر آمریکا دانست و با تاکید بر اینکه اهداف شکستخورده دشمن شامل تصرف، تجزیه، تسلیم، فروپاشی و براندازی ایران است، تاکید کرد: دشمن اکنون با توقف جنگ سخت، بر هفت محور اصلی جنگ ترکیبی شامل تشدید فشارهای اقتصادی، انجام تحریکات قومی و مذهبی، اعزام مزدوران گروهکی، ترور و خرابکاری، قاچاق انواع سلاح و ابزار ارتباطی غیرقانونی، جنگ رسانهای و حملات سایبری متمرکز شده است.
۱۷ خرداد باز اطلاعاتیها یک خبر مهم را رسانهای کردند؛ چهار هسته تروریستی در جنوب شرق کشور منهدم شد. البته دشمن ناامید نمیشود، امید دارد با گروهکهای تروریستی میتواند تغییری در پیکره سیاسی ایران شکل دهد اما خود را به خواب زده و حاضر نیست از خواب بیدار شود. با نیروهای اطلاعاتی و همیشه در صحنه و مردمی که خیابان را ترک نمیکنند، ایران تجزیه و تکه تکه نخواهد شد. اطلاعیه روز گذشته وزارت اطلاعات هم در همین راستا تحلیل میشود.
ماجرا از آن قرار است که وزارت اطلاعات روز گذشته در اطلاعیهای اعلام کرد: هسته چهارنفره گروهکی تروریستی-تکفیری منهدم شد و یک مزدور و ۱۲۶ عضو شبکه اغتشاش در سه استان دستگیر شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: بهدنبال رصدهای به عمل آمده توسط اداره کل اطلاعات استان ایلام، یک مزدور وطنفروش به نام «علی- ح» که در راستای اجرای دستورات سرپل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس، قصد داشت ضمن نفوذ به مراکز داده دستگاههای حساس نظام، اطلاعات طبقهبندی شده آنها را به دشمن آمریکایی- صهیونی منتقل کند، با الطاف الهی و تلاشهای سربازان گمنام امام زمان (عج) در آن اداره کل دستگیر و از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.
بخشی از مهمترین ماموریتهای محوله به این خودفروخته از سوی سرپل دستگاه جاسوسی دشمن آمریکایی- صهیونی عبارتند از: شناسایی نیروهای نظامی و امنیتی، ساخت و تهیه نرمافزار امن برای پشتیبانی سایبری عناصر یکی از گروهکهای تروریستی وابسته، تلاش برای هک و ایجاد دسترسی دشمن به مراکز داده دستگاههای حساس نظامی، رسانهای، قضایی، مخابراتی، بانکی، اقتصادی و...، تلاش برای تهیه اطلاعات شخصی مسئولین نظامی و سیاسی رده بالای کشور. در ادامه این اطلاعیه آمده است: از مخفیگاه این مزدور دشمن، تجهیزات متعددی شامل: یک دستگاه ماهواره استارلینک، فتیله انفجاری، انواع تجهیزات الکترونیکی با کاربردهای دوگانه و... کشف و ضبط شد.
انهدام یک هسته عملیاتی گروهکهای تروریستی- تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی- صهیونی در جنوب شرق کشور
بر اساس این اطلاعیه، در ادامه سلسله عملیاتهای پیشدستانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، یک هسته دیگر سازمان یافته و مترصد گروهکهای تروریستی- تکفیری وابسته به سرویسهای جاسوسی دشمن آمریکایی- صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، چهار نفر از عناصر عملیاتی و جاسوسی این هسته با مشارکت عملیاتی قرارگاه شهید سجاد سپاه پاسداران بازداشت شدند.
این اطلاعیه میافزاید: این مزدوران که تحت پوشش گروهکهای تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت میکردند، ماموریت شناسایی فرماندهان ارشد نظامی و مقرهای ستاد فرماندهی انتظامی و سپاه در سراوان و قصرقند برای اقدام تروریستی، طراحی عملیات خرابکارانه و تروریستی علیه زیرساختهای غیرنظامی و خدماترسان به مردم در کنارک و چابهار، قاچاق سلاح و مهمات برای سایر تیمهای گروهکها در شهرستانهای چابهار و نیکشهر و آموزش نظامی به عناصر تازه جذب شده را بر عهده داشتند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: تروریستهای دستگیر شده، دارای سابقه عملیاتهای تروریستی در سال ۱۴۰۴ علیه پرسنل انتظامی، کسبه و یک تبعه خارجی در شهرستان قصرقند و نیز علیه کارکنان اردوگاه اتباع در شهرستان سراوان هستند. از محل یکی از خانههای امن متعلق به تیم مذکور ۹ قبضه اسلحه کلاشینکف و ۲۰۰۰ فشنگ کشف و ضبط شد.
در ادامه روند شناسایی و بازداشت عناصر به اصطلاح «شبکه رزم خیابان دشمن آمریکایی- صهیونیستی»، صرفا در طول جنگ تحمیلی سوم و با اقدام مشترک سازمان اطلاعات استان تهران با پلیس امنیت عمومی فراجا، نوپو، معاونت اطلاعات سپاه حضرت رسول (ص) تهران و قرارگاه ثارالله، ۱۲۶ نفر از عناصر و لیدرهای میدانی از جمله اراذل و اوباش سابقهدار و مشهور استان تهران دستگیر شدند.
بر اساس این اطلاعیه، از این عوامل صهیونی بیش از ۵۰۰ قبضه انواع سلاح گرم و سرد و دهها کیلو مواد مخدر سنتی و صنعتی به همراه مقادیر زیادی مشروبات الکلی کشف و ضبط گردید، تعداد قابل توجهی از دستگیر شدگان در کودتای دی ۱۴۰۴ فعال بوده و نقش موثری در حمله به مراکز و نیروهای حافظ امنیت در نقاط مختلف استان تهران داشتهاند. همچنین برخی از آنها دارای سابقه عضویت در گروهکهای تروریستی هستند.
روند شناسایی و بازداشت وطنفروشان ضد امنیت جامعه همچنان ادامه دارد.روی هم رفته تحرکات سربازان گمنام امام زمان در وزارت یا سازمان اطلاعات سپاه و عملیاتهای آنان مانند شناسایی و دستگیری شبکههای پیچیده جاسوسی، نشان میدهد که ایران هرچند در مبدأ تهدید حضور دارد، اما از اشراف اطلاعاتی بالایی برخودار است. در واقع، «بازدارندگی امنیتی» ایران اکنون به سطحی رسیده که نه تنها برنامههای موساد در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه محقق نشده، بلکه توانایی ایران را برای مدیریت بحرانهای تحمیلی به شدت افزایش داده است.
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