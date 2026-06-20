جباری: بیش از ۱۰ میلیارد تومان به خانواده زندانیان کردستان کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های استان با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانه و دستگاه قضایی در یک نقطه مشترک قرار دارند و آن هم موضوع قضاوت و انتقال صحیح اطلاعات است.

وی افزود: همان‌طور که قاضی باید برای صدور رأی همه جوانب یک پرونده را بررسی کند، رسانه نیز در انتقال اخبار و بیان مسائل باید از قضاوت شتاب‌زده و انتشار مطالب بدون بررسی دقیق پرهیز کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان با اشاره به اهمیت دقت در انتشار مطالب گفت: یکی از آسیب‌های مشترک در حوزه قضا و رسانه، سطحی‌نگری است؛ چراکه یک قضاوت نادرست یا انتقال ناقص یک موضوع می‌تواند آثار زیادی به همراه داشته باشد.

جباری ادامه داد: در بسیاری از موضوعات، زمانی که اطلاعات کامل در اختیار فرد قرار ندارد، باید پیش از اظهار نظر و داوری، بررسی و تأمل بیشتری انجام شود.

پاسخگویی به مردم نیازمند بررسی دقیق پرونده‌هاست

وی در ادامه با اشاره به مراجعات مردمی به رئیس کل دادگستری کردستان گفت: گاهی مطرح می‌شود که مردم برای ملاقات با مسئولان قضایی معطل می‌شوند، اما واقعیت این است که بررسی مشکلات مردم نیازمند شنیدن دقیق موضوع، مشاهده مستندات، بررسی پرونده، ارتباط با حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و گاهی هماهنگی با قضات مربوطه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان افزود: هدف این نیست که صرفاً یک پاسخ داده شود، بلکه باید پاسخ ارائه شده دقیق و مبتنی بر بررسی همه ابعاد موضوع باشد.

ارتباط قضایی و انتظامی کردستان پس از جنگ ادامه دارد

جباری با اشاره به توسعه ارتباطات الکترونیکی میان دستگاه قضایی و مراجع انتظامی اظهار کرد: پیش از جنگ، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد ارتباطات میان دادگستری و مجموعه‌های انتظامی استان به‌صورت سیستمی انجام می‌شد.

وی افزود: پس از جنگ و در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا که بخشی از امکانات و زیرساخت‌ها را تحت تأثیر قرار داد، این ارتباطات همچنان حفظ شده اما میزان آن کاهش یافته و اکنون حدود ۵۰ درصد ارتباطات به شکل سیستمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با تلاش مجموعه‌های مرتبط، روند تقویت زیرساخت‌ها در حال انجام است تا این ارتباطات دوباره به شرایط مطلوب بازگردد.

ارتقای خدمات با سامانه‌های هوشمند قضایی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان با اشاره به نقش سامانه‌های الکترونیکی در تسریع امور قضایی گفت: سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص و سامانه شناسایی اموال متهمان و محکومان از جمله ابزارهایی است که به افزایش سرعت رسیدگی‌ها کمک کرده است.

جباری افزود: کردستان در برخی سامانه‌های قضایی که در سال‌های گذشته رتبه مناسبی نداشت، با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده ارتقای قابل توجهی پیدا کرده و در برخی بخش‌ها به رتبه‌های حدود ۱۲ و ۱۳ کشوری رسیده است.

پیگیری پرونده حادثه دو دختر سنندجی

وی در ادامه با اشاره به حادثه اخیر مربوط به دو شهروند سنندجی اظهار کرد: از مردم و شهروندان سنندجی به‌ویژه اهالی محله حاجی‌آباد که در اطلاع‌رسانی و پیگیری اولیه موضوع همکاری کردند، قدردانی می‌کنم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان گفت: پس از اطلاع از موضوع در ساعات پایانی شب، اقدامات لازم از سوی دستگاه قضایی آغاز شد و این پرونده با حساسیت در حال بررسی و پیگیری است.

جباری تأکید کرد: دستگاه قضایی ضمن توجه به نگرانی‌های مردم، رسیدگی به این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

صدور قرار بازداشت و تشکیل پرونده سرپرستی برای متهم حادثه دو دختر سنندجی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان از ادامه بازداشت متهم پرونده حادثه دو دختر سنندجی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی استان در برخورد با مفاسد اقتصادی و افراد دارای جایگاه، هیچ تعارفی ندارد و در سال گذشته پرونده‌هایی در سطوح مختلف مدیریتی تشکیل شده است.

وی افزود: همزمان با تشکیل پرونده قضایی، موضوع سرپرستی و درخواست عزل ولی قهری و سلب حضانت از فرد مورد نظر نیز در دستور کار قرار گرفت تا اقدامات قانونی بدون فوت وقت انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان با اشاره به وضعیت درمانی این دو دختر گفت: این افراد در بیمارستان بستری شدند و علاوه بر پیگیری تلفنی، به‌صورت حضوری نیز از وضعیت آنها بازدید شد.

جباری ادامه داد: علاوه بر موضوع ضرب و جرح و حبس غیرقانونی، با توجه به شرایط جسمی یکی از دختران و اظهارات پزشکان، اتهام شروع به قتل نیز با بررسی دقیق حقوقی و قانونی مطرح شد و این موضوع در مراحل قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدامات درمانی و انجام چند عمل جراحی، وضعیت این فرد بهبود یافته است و از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان کوثر برای خدمات ارائه شده قدردانی می‌کنم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان گفت: این متهم همچنان در بازداشت به سر می‌برد و پس از تکمیل تحقیقات و صدور تصمیم نهایی در دادسرا، پرونده برای تعیین مجازات به دادگاه ارسال خواهد شد.

برخورد با دانه‌درشت‌ها؛ رویکرد ثابت دستگاه قضایی کردستان

جباری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مبارزه با افراد متخلف و دانه‌درشت‌ها اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های دستگاه قضایی در استان کردستان این است که در برخورد با افراد متخلف، فارغ از جایگاه و موقعیت آنها تعارف ندارد.

وی افزود: رسانه‌ای شدن برخی پرونده‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص است و در برخی موارد مرکز رسانه قوه قضاییه درباره نحوه اطلاع‌رسانی تصمیم‌گیری می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان ادامه داد: در سال گذشته در سطوح مختلف مدیریتی، از مدیران و معاونان گرفته تا کارکنان، پرونده‌هایی تشکیل شده و برخی افراد از خدمت تعلیق، برخی تحت قرار قضایی و برخی نیز در حال تحمل مجازات هستند.

تشکیل پرونده‌های کلان مالی و اقتصادی در استان

جباری با اشاره به پرونده‌های اقتصادی مطرح در استان گفت: دستگاه قضایی کردستان در حوزه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، معادن، مالیات و مسائل مرتبط با اموال عمومی ورود جدی داشته است.

وی تصریح کرد: برخی پرونده‌های مالی با ارقام سنگین در استان تشکیل شده و رسیدگی به آنها با جدیت ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان افزود: ممکن است در برخی موارد به دلیل ضرورت تکمیل فرآیندهای قانونی یا رعایت چارچوب‌های قضایی، اطلاع‌رسانی عمومی با تأخیر انجام شود، اما این به معنای نبود برخورد نیست.

جباری تأکید کرد: یکی از وظایف و افتخارات دستگاه قضایی این است که با افرادی که موجب ناامنی اقتصادی، تضییع حقوق مردم و سوءاستفاده‌های کلان مالی می‌شوند، در هر جایگاهی برخورد قانونی انجام دهد.

نظارت قضایی بر بازار کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان

وی اظهار کرد: یکی از حوزه‌های مهم فعالیت دستگاه قضایی، صیانت از حقوق عامه و نظارت بر تأمین و عرضه مایحتاج عمومی مردم از جمله گوشت مرغ، گوشت قرمز و کالاهای اساسی است.

وی افزود: تأمین و تولید کالاهای اساسی وظیفه ذاتی دستگاه‌های اجرایی است، اما دستگاه قضایی در حوزه نظارت و پیگیری مشکلات موجود ورود کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تعداد جلسات نظارتی در این حوزه حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته و در بازه زمانی اخیر بیش از هفت جلسه تخصصی برای بررسی وضعیت بازار برگزار شده است.

جباری ادامه داد: به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت کردستان در حوزه تأمین و مدیریت کالاهای اساسی در غرب کشور شرایط مطلوبی داشته و اقدامات انجام شده در این زمینه قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به تفاوت قیمت برخی کالاها در کردستان با استان‌های همجوار اظهار کرد: در مقاطعی قیمت گوشت مرغ در استان نسبت به برخی استان‌های اطراف حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان کمتر بود که این موضوع حاصل نظارت مستمر دستگاه قضایی و همکاری مجموعه‌های اجرایی، استانداری و جهاد کشاورزی بود.

ورود دستگاه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان با تقدیر از جامعه تولیدکنندگان، به‌ویژه فعالان حوزه تولید گوشت و مرغ گفت: امروز یکی از دغدغه‌های ما حمایت از تولیدکننده است، چراکه کاهش غیرمنطقی قیمت‌ها و زیان تولیدکنندگان در نهایت به مصرف‌کننده آسیب خواهد زد.

جباری افزود: دستگاه قضایی در کنار نظارت بر بازار، موضوع حمایت از تولید را نیز با جدیت دنبال می‌کند تا تعادل میان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مالیات در توسعه کشور اظهار کرد: یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی در کشورهای پیشرفته، فرهنگ پرداخت مالیات است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان از رسانه‌ها خواست در ترویج فرهنگ مالیاتی نقش‌آفرینی کنند و گفت: باید نگاه جامعه نسبت به مالیات اصلاح شود؛ چراکه مالیات در نهایت برای توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و آبادانی کشور هزینه می‌شود.

جباری افزود: فرار مالیاتی یکی از مشکلات موجود در کشور و استان است و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح، در ایجاد نگاه مثبت نسبت به پرداخت مالیات کمک کنند.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، پرداخت مالیات یک مسئولیت اجتماعی تلقی می‌شود و منابع حاصل از آن صرف ارتقای خدمات عمومی و رفاه جامعه می‌شود.

حمایت ۱۰ میلیارد تومانی از خانواده زندانیان کردستان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان اظهار کرد: نباید خانواده یک زندانی علاوه بر رنج دوری از سرپرست، مشکلات دیگری مانند نبود امکانات آموزشی، درمانی و معیشتی را نیز تحمل کند.

جباری افزود: انجمن حمایت از زندانیان در استان کردستان سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد تومان به خانواده‌های زندانیان کمک کرده است.

وی ادامه داد: این حمایت‌ها شامل خدمات آموزشی، درمانی، دندانپزشکی، تهیه مسکن، تأمین تلفن همراه و تبلت برای دانش‌آموزان و دیگر نیازهای ضروری خانواده‌ها بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان گفت: یکی از برنامه‌های اصلی، افزایش درآمد پایدار انجمن حمایت از زندانیان است تا خدمات این مجموعه توسعه یابد.

جباری افزود: در همین راستا دو طرح مهم در سنندج شامل مرکز آموزش رانندگی پایه یک و طرح مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد اشتغال برای تعدادی از زندانیان، افزایش منابع مالی انجمن و اختصاص مستقیم درآمدها برای حمایت از خانواده زندانیان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان گفت: تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان با کمک خیرین و شهروندان برای توسعه این اقدامات هزینه شده و جزئیات طرح‌ها در آینده با همکاری رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.