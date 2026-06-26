حل مشکلات ۳۵ واحد تولیدی در کردستان طی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج در سنندج اظهار کرد: طی یک سال گذشته از محل ظرفیت‌های انجمن حمایت از زندانیان استان، حدود ۱۰ میلیارد تومان کمک به خانواده زندانیان پرداخت شده است.

وی افزود این حمایت‌ها با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر خانواده‌هایی انجام شده که یکی از اعضای آنان در زندان به سر می‌برد.

حبس‌زدایی؛ رویکرد محوری دستگاه قضایی

دادستان مرکز کردستان با اشاره به سیاست‌های قضایی در حوزه کاهش جمعیت کیفری گفت: رویکرد اصلی، جلوگیری از ورود افراد به زندان در جرایم مالی غیرعمد است، چرا که بازداشت سرپرست خانواده پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد.

محمد جباری از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک مجموعه اقتصادی وابسته به انجمن حمایت از زندانیان در سنندج خبر داد و آن را گامی در جهت تأمین منابع پایدار برای تداوم کمک‌رسانی عنوان کرد.

صیانت از تولید و جلوگیری از بیکاری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مشکلات ۳۵ واحد تولیدی در استان رفع شد که این اقدام از بیکاری ۲ هزار و ۸۳۶ نفر جلوگیری کرد.

دادستان مرکز کردستان درباره پرونده دو خواهر سنندجی که پیش‌تر مورد تعرض قرار گرفته بودند نیز توضیح داد: روند درمانی این دو نفر پیشرفت قابل توجهی داشته و حدود ۷۵ درصد مشکلات جسمی آنان برطرف شده است.

وی همچنین تأکید کرد این افراد از نظر تأمین هزینه‌ها و حمایت‌های لازم در وضعیت مناسبی قرار دارند.

نقش مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی

محمد جباری با قدردانی از مشارکت عمومی در رسیدگی به مسائل اجتماعی گفت: همراهی و اطلاع‌رسانی مردم نقش مهمی در موفقیت پرونده‌های اجتماعی و انسانی دارد و استمرار این همکاری می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان در پایان اعلام کرد: در آینده نزدیک گزارش جامع‌تری از عملکرد و اقدامات دستگاه قضایی استان برای مردم ارائه خواهد شد.