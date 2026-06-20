به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان ایران به منظور تعیین نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن برگزار شد. در این مسابقات ۶ ورزشکار شامل فاطمه فلاحتی، پارمین نکوپایان، نرگس سلطانی، نجمه بوشهری، نازنین تقی‌نژاد و فرشته اقتداری برای کسب سهمیه حضور در ترکیب تیم ملی به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها و پس از ارزیابی عملکرد ورزشکاران نجمه بوشهری، نرگس سلطانی و فرشته اقتداری موفق شدند جواز حضور در کاروان اعزامی تیم ملی اسکواش بانوان ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را کسب کنند.

همچنین در بخش مردان سپهر اعتمادپور با کسب نتایج لازم پیش‌تر حضور خود در ترکیب تیم ملی اسکواش ایران برای اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا را قطعی کرده بود.

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان اسکواش ایران با هدف کسب نتایج مطلوب در این رویداد مهم قاره‌ای به میدان خواهند رفت.