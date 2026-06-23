به گزارش خبرنگار مهر، با هدف افزایش سطح آمادگی ملی‌پوشان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا تیم ملی اسکواش بانوان ایران راهی اردوی برون‌مرزی در کشور عمان خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده این اردو به مدت حدود ۲۰ روز برگزار می‌شود و ملی‌پوشان در جریان آن تمرینات خود را در شرایط متفاوت و با کیفیت بالاتر دنبال خواهند کرد.

در این اردوی آماده‌سازی بازیکنانی از کشور مصر نیز حضور خواهند داشت تا ملی‌پوشان ایران بتوانند در کنار حریفان و پارتنرهای تمرینی قدرتمند تمرینات فنی خود را انجام دهند و برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده‌تر شوند.

تیم ملی بانوان اسکواش پیش از این نیز اردوهای داخلی خود را پشت سر گذاشته و طبق برنامه پس از پایان اردوی عمان وارد مراحل نهایی آماده‌سازی برای این رقابت‌ها خواهد شد.

نجمه بوشهری، نرگس سلطانی و فرشته اقتداری ۳ ملی پوش اعزامی ایران در بخش بانوان به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا هستند.

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان اسکواش ایران با هدف کسب نتایج مطلوب در این رویداد مهم قاره‌ای به میدان خواهند رفت.