سپهر اعتمادپور ملی‌پوش اسکواش ایران و تنها نماینده بخش مردان کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند انتخابی تیم ملی اظهار کرد: پس از پایان جنگ رمضان و پشت سر گذاشتن یک دوره ۱۰ روزه تمرینی رقابت‌های انتخابی بین پنج بازیکن از استان‌های مختلف برگزار شد. همه شرکت‌کنندگان با آمادگی کامل در این مسابقات حضور داشتند و در نهایت قرار بود یک نفر به عنوان نماینده ایران برای بازی‌های آسیایی انتخاب شود.

وی افزود: در این رقابت‌ها چهار دیدار انجام دادم و خوشبختانه توانستم به عنوان نماینده ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی انتخاب شوم. این انتخابی در سطح فنی خوبی برگزار شد و بازیکنان حاضر نیز از آمادگی مناسبی برخوردار بودند.

اعتمادپور درباره اهمیت بازی‌های آسیایی عنوان کرد: به اعتقاد من پس از بازی‌های المپیک، بازی‌های آسیایی مهم‌ترین رویداد ورزشی برای یک ورزشکار محسوب می‌شود. سطح این مسابقات بسیار بالاست و تمامی ورزشکاران در بهترین شرایط و بالاترین سطح آمادگی خود در آن شرکت می‌کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم با برنامه‌ریزی مناسب، اردوهای آماده‌سازی و تمرینات مستمر بتوانیم با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حاضر شویم و بهترین عملکرد ممکن را به نمایش بگذاریم.

ملی‌پوش اسکواش ایران در خصوص برنامه‌های پیش رو تا زمان اعزام به ناگویا اظهار داشت: برنامه‌های آماده‌سازی که از سوی کادر فنی و فدراسیون در نظر گرفته شده همچنان پابرجاست. علاوه بر اردوهای داخلی و اردوهای برون‌مرزی نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم پیش از اعزام در شرایط مسابقه قرار بگیریم و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر ارزیابی کنیم.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز اصلی من روی تمرینات و آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی است و به همین دلیل ترجیح می‌دهم تمام توان خود را روی این رویداد مهم متمرکز کنم.

اعتمادپور درباره شانس کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: در رشته اسکواش رقابت در سطح آسیا بسیار فشرده است و کشورهای مطرح این قاره بازیکنان قدرتمندی در اختیار دارند. در بخش تیمی معمولاً شانس کسب مدال برای ما بیشتر بود اما امسال تنها در بخش انفرادی آقایان حضور خواهیم داشت. با این حال تلاش می‌کنم بهترین نتیجه ممکن را کسب کنم و امیدوارم بتوانم عملکردی در شأن اسکواش ایران ارائه دهم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نمی‌توان از حالا درباره کسب مدال وعده‌ای داد اما قطعاً با تمام توان وارد مسابقات خواهم شد و تلاش می‌کنم نتیجه‌ای ارزشمند برای ورزش کشور به دست بیاورم.

ملی‌پوش اسکواش ایران درباره مسیر کسب سهمیه المپیک نیز اظهار داشت: با توجه به اضافه شدن اسکواش به بازی‌های المپیک شرایط کسب سهمیه نسبت به گذشته دشوارتر شده است. برای حضور در المپیک باید به صورت مستمر در مسابقات حرفه‌ای PSA شرکت کنیم تا رنکینگ جهانی خود را ارتقا دهیم و جایگاه مناسبی در رده‌بندی داشته باشیم.

وی افزود: متأسفانه برخی شرایط و محدودیت‌های اخیر باعث شده حضور در مسابقات بین‌المللی دشوارتر شود و همین موضوع روی رنکینگ ورزشکاران تأثیر می‌گذارد. با این حال امیدواریم شرایط به گونه‌ای پیش برود که بتوانیم در رویدادهای مختلف شرکت کنیم و شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک افزایش دهیم.

اعتمادپور در پایان خاطرنشان کرد: کسب سهمیه المپیک هدف مهمی برای اسکواش ایران است و همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا از این فرصت تاریخی استفاده کنیم. اگر شرایط حضور در مسابقات بین‌المللی و به‌روزرسانی رنکینگ فراهم باشد می‌توانیم با امید بیشتری مسیر رسیدن به المپیک را دنبال کنیم.