به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه بازیهای آسیایی پیشرو و در شرایطی که فدراسیون اسکواش ایران طی ماههای گذشته از برنامهریزی برای حضور پرقدرت و حتی اعزام تیمی به این رقابتها خبر داده بود روند تصمیمگیری نهایی درباره نحوه اعزام ملیپوشان مرد بار دیگر با تغییر همراه شد. تغییری که نتیجه آن کاهش تعداد نمایندگان ایران به تنها یک ورزشکار در بخش انفرادی بوده است. این در حالی است که در مقاطع مختلف مسئولان فنی و مدیریتی بر لزوم حضور تیمی، کسب تجربه بینالمللی و آمادهسازی بلندمدت برای مسیر المپیکی شدن این رشته تأکید کرده بودند.
اسکواش ایران در شرایطی وارد این مقطع حساس شده که ورود این رشته به جمع رشتههای المپیکی و قرار گرفتن آن در برنامه بازیهای المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ انتظارات از برنامهریزی و توسعه ساختاری را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در چنین فضایی انتظار میرفت حضور در بازیهای آسیایی ناگویا به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای پیشرو فرصتی برای محک جدی تیم ملی و کسب تجربه بینالمللی برای چندین ملیپوش باشد اما در نهایت تصمیم نهایی مسیر متفاوتی را رقم زد.
بر اساس برنامههای اولیه اعلامشده قرار بود اسکواش ایران با ترکیبی تیمی در این رقابتها حاضر شود و حتی مقدمات آمادهسازی بازیکنان نیز در همین چارچوب دنبال شده بود. با این حال در فاصله کوتاه تا نهایی شدن فهرست اعزامیها تصمیم تغییر کرد و در نهایت تنها یک نماینده از بخش مردان برای حضور در بازیها معرفی شد.
محسن غلامنژاد سرمربی تیم ملی اسکواش مردان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابی تیم ملی برای معرفی نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار داشت: قرار بود بر اساس برنامهریزی انجامشده تیم ملی ایران به صورت تیمی در رقابتهای پیشرو اعزام شود و این موضوع حتی به اطلاع بازیکنان نیز رسیده بود اما در نهایت تصمیم دیگری اتخاذ شد و تنها یک نماینده از ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا معرفی شد.
وی افزود: در حالی که پیشتر به ما اعلام شده بود اعزام به صورت تیمی انجام خواهد شد مشخص نیست این تغییر بر چه اساسی و با چه معیارهایی صورت گرفته است. به ما گفته شد به دلیل عدم حضور بازیکنان در مسابقات بینالمللی در یک سال اخیر امکان اعزام تیمی وجود ندارد. در حالی که بخشی از این عدم حضور ناشی از لغو اعزامها به دلایلی مانند آغاز جنگ در ایران و عدم صدور ویزا از سوی کشور میزبان مسابقات بوده است.
سرمربی تیم ملی اسکواش مردان ادامه داد: سال گذشته در شرایطی که قرار بود تیم ملی در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کند اعزامها به دلیل آغاز جنگ لغو شد و همچنین حضور در مسابقات پاکستان نیز به تعویق افتاد. بنابراین نمیتوان این موضوع را به عنوان ضعف عملکردی بازیکنان در نظر گرفت.
وی افزود: یکی از دلایل مطرحشده برای کاهش سهمیه این بود که شانس مدال برای تیم ایران پایین ارزیابی شده است. در حالی که این استدلال منطقی نیست زیرا بسیاری از کشورها با وجود شرایط مشابه همچنان در رقابتها حضور دارند و فرصت تجربه بینالمللی به ورزشکاران خود میدهند. علاوه بر این در کاروان ورزشی ایران هم رشتههایی هستند که پر واضح است عملا شانسی برای کسب مدال ندارند ولی چندین دوره است که به این بازیها اعزام می شوند.
غلامنژاد با اشاره به محدودیت سهمیه ایران در بازیهای آسیایی گفت: طبق قوانین امکان حضور دو بازیکن در جدول انفرادی وجود داشت اما حتی از این ظرفیت نیز به طور کامل استفاده نشد.
وی افزود: در شرایط فعلی ناچار شدیم برای حفظ روند آمادهسازی از بازیکنان خارجی دعوت کنیم تا در چند مسابقه تدارکاتی شرکت کنند و بازیکنان داخلی پیش از بازیهای آسیایی فرصت تجربه بیشتری داشته باشند. در همین راستا احتمالا اولین اعزام برون مرزی ما برای تشکیل این اردوی آماده سازی کشور بنگلادش خواهد بود.
سرمربی تیم ملی اسکواش مردان اظهار داشت: واقعیت این است که در یک سال گذشته عملاً از چرخه مسابقات بینالمللی فاصله گرفتهایم و این موضوع کار را برای آمادهسازی بسیار سخت کرده است. با این حال تلاش میکنیم برنامه تمرینی و تدارکاتی تیم را تا بازیهای آسیایی ادامه دهیم هرچند شرایط فعلی ایدهآل نیست.
غلامنژاد در پایان تاکید کرد: امیدوارم در ادامه مسیر تصمیمات به گونهای اتخاذ شود که تیم ملی بتواند با برنامهریزی بهتر و حضور مستمر در رقابتها خود را برای رویدادهای مهم پیشرو آماده کند.متاسفانه حمایتها آنقدر کم است که با این روند چندان امیدوار به کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس نیستیم.
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