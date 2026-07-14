اسدالله ربانی‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام کاروان اسکواش‌بازان همدان به مسابقات کشوری، اظهار کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته، تیم‌های دختران و پسران استان آماده‌ هستند تا اواخر تیرماه عازم این رقابت‌ها شوند.

وی با بیان اینکه روند انتخاب این تیم‌ها بسیار حساس و فنی بود، ادامه داد: پس از برگزاری مسابقات انتخابی داخلی با نظارت دقیق مربیان و عوامل هیئت، توانستیم بهترین‌های استان را در سه رده سنی زیر ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال شناسایی کنیم.

ربانی‌مهر تصریح کرد: در نهایت تیمی متشکل از ۱۱ بازیکن مستعد و ۴ مربی کارآزموده، به عنوان نمایندگان شایسته اسکواش همدان برای حضور در این آوردگاه ملی انتخاب شدند که امیدواریم با آمادگی کامل به میدان بروند.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان در خصوص ترکیب تیم پسران گفت: در تیم پسران در رده سنی کمتر از ۱۱ سال «بارمان بهمن‌پور» حضور دارد و در رده سنی کمتر از ۱۳ سال «محمد مهدی خسروبیگی» و «امیرعلی بهرامی» و در رده سنی کمتر از ۱۵ سال «پرهام بیگ‌محمدی» و «محمدطاها زارعی» پیراهن همدان را بر تن خواهند کرد که با هدایت فنی آقایان «بهمن‌پور» و «نصرتی» عازم می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به تیم بانوان بیان کرد: در بخش دختران نیز در رده سنی کمتر از ۱۱ سال «ملانی قاسمی» و «هلنا حسینی» در رده سنی کمتر از ۱۳ سال «نیلا شکوهی» و «ترمه عروجی‌متین» و در رده سنی کمتر از ۱۵ سال «مهیا امیری‌شیخ» و «پرنسا زندی» با مربیگری خانم‌ها «زندی» و «قره‌خانی» برای کسب افتخار به رقابت خواهند پرداخت.

ربانی‌مهر با اشاره به پیشینه موفق اسکواش استان خاطرنشان کرد: هیئت اسکواش استان همدان سال گذشته با حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان و فدراسیون اسکواش در ۱۲ رده سنی مسابقات کشوری شرکت کرد که عملکرد قابل قبولی داشت.

وی تاکید کرد: کسب مدال نقره مسابقات اسکواش جونیور از سوی «بارمان بهمن‌پور» در سال گذشته، برای نخستین بار در تاریخ اسکواش همدان رقم خورد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان همدان است.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان در پایان گفت: نگاه ما در این هیئت،نگاهی بلندمدت و استعدادیاب است و امیدوارم ورزشکاران ما در این دوره از مسابقات نیز با ارائه بازی‌های باکیفیت، بتوانند ضمن کسب تجربه، سکوهای قهرمانی را برای ورزش همدان به ارمغان بیاورند.