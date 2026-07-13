به گزارش خبرنگار مهر، برنامه آماده‌سازی تیم ملی اسکواش ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نهایی شد و ملی‌پوشان در دو بخش زنان و مردان پیش از اعزام چند مرحله اردوی داخلی و خارجی را پشت سر خواهند گذاشت.

بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون اسکواش در بخش مردان که ایران با یک نماینده در رقابت‌های انفرادی حاضر خواهد شد بازیکن اصلی(سپهر اعتمادپور) به همراه نفر دوم انتخابی به عنوان بازیکن ذخیره در اردوی بین‌المللی بنگلادش شرکت می‌کنند تا با انجام تمرینات مشترک و رقابت با بازیکنان خارجی آمادگی خود را افزایش دهند.

در بخش بانوان نیز که تیم ایران در رقابت‌های انفرادی و تیمی بازی‌های آسیایی حضور خواهد داشت اردوهای آماده‌سازی به صورت مستمر در حال برگزاری است. پس از پایان اردوی دو هفته‌ای تهران مرحله جدید تمرینات از سمنان آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

فدراسیون اسکواش همچنین یک اردوی برون‌مرزی در عمان را پیش از اعزام به ناگویا برای ملی‌پوشان زن و مرد در نظر گرفته است تا ورزشکاران در شرایط مسابقه قرار گرفته و با آمادگی کامل راهی این رویداد شوند. علاوه بر این مسئولان فدراسیون تلاش دارند در فرصت باقی‌مانده تا آغاز بازی‌های آسیایی شرایط حضور ملی‌پوشان در یک یا دو مسابقه بین‌المللی را نیز فراهم کنند.

ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با یک نماینده در بخش مردان و تیم بانوان در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت. حضور تیم بانوان پس از رایزنی‌های انجام‌شده و با توجه به عملکرد موفق این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب عنوان ششمی قاره قطعی شده است.