به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش آقایان برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز با برگزاری دیدار نهایی در کمپ تیم‌های ملی باشگاه انقلاب به پایان رسید و در پایان سپهر اعتمادپور با کسب پیروزی مقابل پویا شفیعی‌فرد جواز حضور در مهم‌ترین رویداد ورزشی قاره آسیا را به دست آورد.

در این دیدار سپهر اعتمادپور با عملکردی کم‌اشتباه موفق شد با نتیجه ۳ بر یک از سد پویا شفیعی‌فرد عبور کند و ضمن تثبیت برتری خود در رقابت‌های انتخابی سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را از آن خود کند.

این مسابقه در فضایی رقابتی و با حضور کادر فنی تیم‌های ملی برگزار شد و امیر عزیزی‌پور رئیس فدراسیون اسکواش نیز از نزدیک نظاره‌گر عملکرد ملی‌پوشان و روند برگزاری این رقابت مهم بود.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی آقایان طی روزهای گذشته با حضور برترین بازیکنان کشور در کمپ تیم‌های ملی باشگاه انقلاب برگزار شد و در نهایت سپهر اعتمادپور به عنوان نماینده اسکواش ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا معرفی شد.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی بانوان نیز از ۲۰ تا ۲۴ خردادماه با هدف تعیین ترکیب اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگزار خواهد شد.