به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی اسکواش ایران در راستای آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا قرار است در یک اردوی مشترک برون‌مرزی شرکت کند و به همین منظور راهی کشور بنگلادش خواهد شد.

این اردوی تدارکاتی با هدف افزایش آمادگی فنی ملی‌پوشان، ارتقای سطح هماهنگی تیمی و کسب تجربه بین‌المللی پیش از حضور در بازی‌های آسیایی برنامه‌ریزی شده است. اسکواش ایران در ماه‌های اخیر با محدودیت در اعزام‌های برون‌مرزی مواجه بوده و این اردو می‌تواند فرصت مهمی برای جبران بخشی از این خلأ رقابتی محسوب شود.

در بخش مردان سپهر اعتمادپور به عنوان تنها نماینده ایران در رقابت‌های پیش‌روی اسکواش در بازی‌های آسیایی معرفی شده است.

در بخش بانوان نیز دو نماینده برای حضور در بازی‌های آسیایی در نظر گرفته شده‌اند اما هنوز اسامی این ورزشکاران به طور رسمی از سوی فدراسیون اسکواش اعلام نشده است.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازی‌ها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت می‌کنند.