غیبت در آسیا به اسکواش ضربه زد/ به کسب سهمیه المپیک امیدواریم

امیر عزیزی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ترکیب اعزامی این رشته به بازی‌های آسیایی ناگویا و کاهش تعداد نفرات اعزامی در بخش تیمی اظهار داشت: با توجه به جلساتی که با مسئولان مربوطه داشتیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما عدم حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا بود که قرار بود اردیبهشت‌ماه در پاکستان برگزار شود اما به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد.

وی افزود: آخرین رویداد مهمی که تیم ملی اسکواش ایران در آن حضور داشت به حدود دو سال قبل بازمی‌گردد و همان نتایج به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای تعیین سهمیه و تعداد نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی مورد بررسی قرار گرفت. متأسفانه در آن رقابت‌ها تیم مردان نتایج مورد انتظار را کسب نکرد و همین مسئله در تصمیم‌گیری نهایی تأثیرگذار بود.

رئیس فدراسیون اسکواش ادامه داد: بر همین اساس موفق شدیم مجوز حضور تیمی در بخش بانوان را دریافت کنیم اما در بخش مردان تنها در رقابت‌های انفرادی نماینده خواهیم داشت. با این وجود امیدواریم ملی‌پوشان ما بتوانند با آمادگی مناسب در ناگویا حاضر شوند و نتایج خوبی را برای اسکواش ایران رقم بزنند.

عزیزی‌پور در خصوص برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی نیز گفت: در حال حاضر ملی‌پوشان بانوی ما در اردو حضور دارند و تمرینات خود را دنبال می‌کنند. با توجه به اینکه مسابقات بازی‌های آسیایی در زمین‌های شیشه‌ای برگزار می‌شود تلاش کرده‌ایم برنامه اردوها را متناسب با شرایط مسابقات طراحی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از ایام تاسوعا و عاشورا ملی‌پوشان وارد اردوی سمنان خواهند شد و حدود ۲۱ روز تمرینات خود را در این اردو دنبال می‌کنند. پس از آن برای مدت کوتاهی به تهران بازمی‌گردند و در ادامه نیز مسابقات لیگ داخلی را پیش رو خواهیم داشت تا بازیکنان در شرایط رقابتی قرار بگیرند.

رئیس فدراسیون اسکواش با اشاره به برنامه برون‌مرزی تیم بانوان تصریح کرد: برای افزایش سطح آمادگی بازیکنان هماهنگی‌های لازم انجام شده تا ملی‌پوشان در یک اردوی حدود ۲۰ روزه در عمان شرکت کنند. در این اردو بازیکنانی از مصر نیز حضور خواهند داشت تا ورزشکاران ما بتوانند با حریفان و پارتنرهای تمرینی باکیفیت تمرین کنند و از نظر فنی در شرایط مطلوب‌تری قرار بگیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که انتظار فدراسیون از نتایج اسکواش ایران در بازی‌های آسیایی چیست؟ گفت: واقعیت این است که به دلیل شرایط دو سال اخیر و محدودیت حضور تیم‌های ملی در رقابت‌های مختلف پیش‌بینی نتیجه کار آسانی نیست. وقتی یک تیم به صورت مستمر در مسابقات بین‌المللی شرکت نکند ارزیابی دقیق از سطح آمادگی و جایگاه آن دشوار خواهد بود.

عزیزی‌پور ادامه داد: در حال حاضر مهم‌ترین هدف ما این است که ورزشکاران با حداکثر آمادگی ممکن در ناگویا حاضر شوند. تلاش کرده‌ایم بهترین شرایط تمرینی و تدارکاتی را برای آنها فراهم کنیم و امیدواریم این برنامه‌ریزی‌ها در نهایت به کسب نتایج قابل قبول منجر شود.

رئیس فدراسیون اسکواش در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌های این فدراسیون برای حضور در المپیک اشاره کرد و گفت: حضور در المپیک یکی از اهداف اصلی و قطعی فدراسیون است. از زمانی که اسکواش به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شد برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای نزدیک شدن به این هدف آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل در کسب سهمیه المپیک حضور مستمر ورزشکاران در مسابقات حرفه‌ای PSA و ارتقای رنکینگ جهانی آنهاست. به همین دلیل تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که ورزشکاران ما به صورت منظم در این رقابت‌ها شرکت کنند.

عزیزی‌پور تصریح کرد: همچنین در نظر داریم از دو تا سه ورزشکار مستعد و دارای شانس بیشتر به صورت ویژه حمایت کنیم تا بتوانند با حضور در تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی رنکینگ خود را ارتقا دهند. در کنار آن نیز به دنبال جذب منابع مالی و حمایت‌های لازم هستیم تا دغدغه حضور در مسابقات برای ملی‌پوشان کاهش پیدا کند.

وی درباره سایر اتفاقات مثبت مرتبط با اسکواش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: خوشبختانه در کنار حضور ورزشکاران یک داور ایرانی نیز در این دوره از بازی‌ها قضاوت خواهد کرد که اتفاق ارزشمندی برای اسکواش کشور محسوب می‌شود. همچنین آقای کتاب‌فروش نیز در ساختار برگزاری مسابقات اسکواش بازی‌های آسیایی و در هیئت ژوری این رقابت‌ها حضور خواهد داشت که نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار رو به رشد اسکواش ایران در سطح آسیا است.