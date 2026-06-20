  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۰

برق برخی از مناطق شهر بروجرد قطع می‌شود

برق برخی از مناطق شهر بروجرد قطع می‌شود

بروجرد - ظهر امروز شنبه، برق برخی از مناطق شهر بروجرد قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور افزایش پایداری شبکه‌ها و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و باتوجه‌به ضرورت انجام تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، امکان محدودیت جریان برق از ساعت ۱۳ تا ۱۵ امروز شنبه وجود دارد.

در این راستا برق مناطق از سه‌راه نیروگاه تا میدان نواب (مسیر روبروی پارک یادبود) - شهرک امام (ره) - کمپینگ - قلعه شمسی - بلوار رهبری - از میدان شهید سلیمانی (زائران کربلا) تا انتهای بلوار قلعه حاتم - جاده دانشگاه تا شهر ونایی - دانشگاه آزاد اسلامی (مجتمع دانشگاهی حضرت امام خمینی (ره)) - قلعه حاج عبدالله - گلدشت و روستاهای شیخ میری السادات - شیخ میری کلهر - کپرگه - منطقه بر آفتاب قطع خواهد شد.

کد مطلب 6865461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها