به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور افزایش پایداری شبکه‌ها و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و باتوجه‌به ضرورت انجام تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، امکان محدودیت جریان برق از ساعت ۱۳ تا ۱۵ امروز شنبه وجود دارد.

در این راستا برق مناطق از سه‌راه نیروگاه تا میدان نواب (مسیر روبروی پارک یادبود) - شهرک امام (ره) - کمپینگ - قلعه شمسی - بلوار رهبری - از میدان شهید سلیمانی (زائران کربلا) تا انتهای بلوار قلعه حاتم - جاده دانشگاه تا شهر ونایی - دانشگاه آزاد اسلامی (مجتمع دانشگاهی حضرت امام خمینی (ره)) - قلعه حاج عبدالله - گلدشت و روستاهای شیخ میری السادات - شیخ میری کلهر - کپرگه - منطقه بر آفتاب قطع خواهد شد.