حملات پرشمار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان +تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی پس از جنایات زیادی که روز گذشته در جنوب لبنان انجام داد، امروز نیز حملات پرشماری را علیه مناطق مختلف تدارک دیده است. در همین رابطه شبکه الجزیره گزارش داد که حملات هوایی صهیونیست‌ها به جنوب لبنان، شهرک‌های کفررمان، شوکین و کفر جوز در منطقه نبطیه را هدف قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی امروز رژیم اسرائیل به روستاها و شهرک‌های جنوب کشور، دست کم ۵ نفر به شهادت رسیده اند.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک سجد در منطقه جزین در جنوب کشور خبر داد.

همچنین از ساعتی پیش بار دیگر حملات هوایی صهیونیست ها به جنوب لبنان بویژه استان نبطیه از سر گرفته شده است.

المیادین با اعلام این موضوع تصریح کرد که حملات هوایی رژیم صهیونیستی نبطیه، نبطیه الفوقا و کفرجوز را هدف قرار داد. بنا بر گزارش خبرنگار المیادین در جنوب، حمله یک پهپاد صهیونیستی به یک موتورسیکلت در میدان کفررمان منجر به شهادت یک نفر شد.

بر اساس این گزارش صهیونیست ها همچنین شهرک باریش در منطقه صور را نیز هدف قرار دادند.

جنگنده ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی تنها طی ۲۴ ساعت دست کم ۱۳۰ حمله علیه نبطیه و مناطق اطراف آن انجام دادند. روستاهای صور هدف حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

در حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان تنها طی روز گذشته دست کم ۶۵ تن به شهادت رسیده و ۶۰ تن دیگر زخمی شده اند.