هماهنگی دستگاه قضا و نیروی انتظامی ضامن ارتقای امنیت استان یزد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن پور در نشست مشترک با فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از معاونان به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تأکید بر نقش هم‌افزایی میان دستگاه قضا و نیروی انتظامی اظهار داشت: حاصل هماهنگی میان این دو نهاد، به‌طور مستقیم در افزایش امنیت اجتماعی و ارتقای احساس آرامش در جامعه نمود پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این هماهنگی در چارچوب قوانین موجود شکل می‌گیرد، افزود: هرچه میزان پایبندی به قانون در فرآیندهای کاری افزایش یابد، روند امور با نظم و کارآمدی بیشتری پیش خواهد رفت و نتایج مطلوب‌تری حاصل می‌شود.

دادستان یزد در ادامه تصریح کرد: در بسیاری از حوزه‌ها، صرف وجود ساختارها کافی نیست، بلکه اراده و عزم جدی در پیشبرد امور نقش تعیین‌کننده دارد و می‌تواند مسیر تحقق اهداف را هموار کند.

وی با بیان اینکه اراده قوی و مثبت در هر اقدام، زمینه‌ساز موفقیت و اثرگذاری آن خواهد بود، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی قانون‌مدارانه و عزم جدی مدیران و مسئولان، می‌تواند به نتایج ملموس و پایدار در حوزه امنیت و خدمت‌رسانی منجر شود.