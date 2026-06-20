  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

آغاز ثبت‌نام تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان در سطح هرمزگان

آغاز ثبت‌نام تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان در سطح هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان از آغاز ثبت‌نام تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان در سطح استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی از آغاز ثبت‌نام طرح تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در این استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با همکاری بانک توسعه تعاون و با هدف حمایت از ایده‌های کارآفرینانه و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان هرمزگانی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این تسهیلات اظهار داشت: تسهیلات ثابت این طرح به مدت سه ساله با کارمزد ۱۵.۵ درصد و تسهیلات در گردش نیز به صورت یکساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی برای نسل جوان استان، تصریح کرد: جوانان مستعد و کارآفرین هرمزگانی می‌توانند با ارائه طرح‌های نوآورانه خود از این فرصت بهره‌مند شوند و گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی استان بردارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام در این طرح تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت msy.gov.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6865498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها