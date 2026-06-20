به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی از آغاز ثبت‌نام طرح تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در این استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با همکاری بانک توسعه تعاون و با هدف حمایت از ایده‌های کارآفرینانه و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان هرمزگانی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این تسهیلات اظهار داشت: تسهیلات ثابت این طرح به مدت سه ساله با کارمزد ۱۵.۵ درصد و تسهیلات در گردش نیز به صورت یکساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی برای نسل جوان استان، تصریح کرد: جوانان مستعد و کارآفرین هرمزگانی می‌توانند با ارائه طرح‌های نوآورانه خود از این فرصت بهره‌مند شوند و گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی استان بردارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام در این طرح تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت msy.gov.ir مراجعه کنند.