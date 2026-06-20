قضاوت داور شیرازی در مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از روز پنجشنبه ۲۸خرداد ماه به میزبانی شهر زونی در استان گوئی‌ژو چین آغاز شده است.

این رقابت‌ها که تا ۳۰خرداد ادامه دارد، در دو بخش بزرگسالان و جوانان برگزار می‌شود و تیم ملی ایران نیز در این دوره از مسابقات حضور دارد.

ناصر گلچین، داور برجسته و بین‌المللی استان فارس، با دعوت رسمی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران و با تأیید کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا، برای قضاوت در این مسابقات به چین اعزام شده است.

این انتخاب نشان‌دهنده دانش فنی بالا، تسلط بر قوانین بین‌المللی و تجربیات ارزشمند این داور اهل استان فارس در میادین مختلف جهانی و آسیایی است.