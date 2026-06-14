ژیمناستیک در آستانه ناگویا؛ تلاش برای پایان دادن به بلاتکلیفی مدیریتی

به گزارش خبرنگار مهر، آذرماه سال گذشته بود که زهرا اینچه درگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق العاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد. در فرودین ماه سال جاری، فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را در فدراسیون ژیمناستیک نپذیرفت. اگر چه فدراسیون جهانی بر اساس مستنداتی که در اختیارش قرار گرفته بود نام زهرا اینچه درگاهی را از سایت خود حذف کرده اما معتقد بود که نرگس اینچه درگاهی به عنوان نایب رئیس فدراسیون سرپرست است و وجیهه نقوی در این فدراسیون نقشی ندارد.

دلیل آن هم این است که در مجمعی که برگزار شد برکناری نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج از نایب رئیسی اول و دوم فدراسیون در دستور جلسه قرار نگرفته بود اما در طول برگزاری مجمع با پیشنهاد مطرح شده اعضا به برکناری آنها رای داده بودند اما چون در دستور جلسه ارائه شده به فدراسیون جهانی این موضوع (برکناری نواب) قرار نداشت آن مجمع و مصوباتش به تائید فدراسیون جهانی نرسید. در نهایت با هماهنگی فدراسیون جهانی ژیمناستیک ۲۲ اردیبهشت مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برای برکناری نواب رئیس برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. در مجمع دوم اسبقیان با رای اعضای به عنوان رییس مجمع انتخاب شده بود.

پس از پایان مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک، شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش اعلام کرد ثبت‌نام نامزدهای ریاست این فدراسیون از ۲۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد و پس از بررسی شرایط احراز، زمان دقیق انتخابات اعلام می‌شود. معاون وزیر ورزش تأکید کرد که هدف این است تا ظرف سه ماه آینده تکلیف ریاست فدراسیون مشخص شود تا پیش از بازی‌های آسیایی، فدراسیون دارای رئیس باشد.

البته در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه طبق وعده معاون وزیر ورزش ثبت نام از نامزدهای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک انجام نشد چرا که فدراسیون جهانی مجمع فوق‌العاده این فدراسیون را تأیید نکرده بود.بر همین اساس چهارم خردادماه مسئولان فدراسیون ژیمناستیک با فدراسیون جهانی جلسه آنلاین برگزار کردند تا پس از تأیید مجمع فوق‌العاده فدراسیون ساز و کار انتخابات از سر گرفته شود و برای ثبت نام نامزدهای پست ریاست این فدراسیون اقدام کنند.

در نهایت در تاریخ ۲۰ خردادماه فدراسیون جهانی ژیمناستیک در به‌روزرسانی مربوط به مشخصات کشورهای عضو خود، نام سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان را به‌عنوان «Acting President» یا همان سرپرست و رئیس موقت در سایت خود ثبت کرده است. البته همچنان نام محسن سلیمانی به عنوان دبیر در فدراسیون جهانی درح شده است

اسبقبان در حال حاضر معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش را برعهده دارد و در فاصله سه ماه مانده به بازی‌های آسیایی ناگویا این روزها درگیر جلسات با سایر فدراسیون‌های ورزشی است و بنابراین با توجه به مشغله‌های او به نظر می‌رسد احتمالا وجیه نقوی که در مجمع فوق‌العاده دوم، به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد، به عنوان دبیر فدراسیون به فعالیت خود ادامه دهد و امور مربوط به فدراسیون را پیگیری کند.

نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به درج نام محسن سلیمانی به عنوان دبیر فدراسیون گفت: مجمع فوق العاده و ایمیل فدراسیون تأیید و لایسنس ورزشکاران در کل صفحات فدراسیون جهانی به روز رسانی شد. همه این موضوعات حل شده است. پست دبیری در فدراسیون انتصابی است و این موضوع هم در چند روز آینده اصلاح خواهد شد.

پس از انتخاب اسبقـیان به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، به این فدراسیون سه ماه فرصت داده شده تا روند قانونی و اجرایی برگزاری انتخابات را تکمیل کرده و تکلیف رئیس این فدراسیون را مشخص کنند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ژیمناستیک ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به آینده مدیریتی این رشته دوخته شده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که ژیمناستیک ایران در سال‌های اخیر موفق شده با کسب نتایج تاریخی، جایگاه خود را در سطح قاره آسیا ارتقا دهد. به‌ویژه در دوره قبلی بازی‌های آسیایی، این رشته پس از نزدیک به ۸۰ سال توانست به مدال نقره دست پیدا کند؛ دستاوردی که به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ ژیمناستیک ایران ثبت شد و نگاه‌ها را به ظرفیت‌های بالقوه این رشته معطوف کرد.

با نزدیک شدن به بازی‌های آسیایی ناگویا، توقع‌ها از تیم ملی ژیمناستیک بیشتر شده است. کارشناسان این رشته معتقدند برای ادامه موفقیت‌های اخیر، این تیم به یک مدیریت ثابت، برنامه‌ریزی درست و حمایت کافی نیاز دارد؛ چون اگر وضعیت فدراسیون همچنان نامشخص بماند یا در حالت سرپرستی ادامه پیدا کند، ممکن است روی عملکرد تیم اثر بگذارد. تیم ژیمناستیک هنری در مسابقات قهرمانی آسیا برای گرفتن سهمیه ناگویا تلاش می‌کند و شاید در آینده هر بی‌ثباتی در مدیریت روند تمرین‌ها و برنامه‌های فنی را تحت تأثیر قرار دهد.

محمد ایزدفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط فدراسیون ژیمناستیک و ادامه فعالیت نقوی در فدراسیون گفت: در مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک نقوی به عنوان سرپرست نایب رئیس اول و من به عنوان سرپرست نایب رئیس دوم انتخاب شدم. فعلا هر دو در فدراسیون هستیم تا ببنیم وزارت ورزش چه تصمیمی می‌گیرد.هدف فدراسیون جهانی این بوده که پرونده درگاهی‌ها در فدراسیون بسته شود و با توجه به اینکه اسبقیان رئیس مجمع بود او را به عنوان سرپرست انتخاب کرده است تا انتخابات برگزار شود.

وی در مورد نام محسن سلیمانی که به عنوان دبیر در سایت فدراسیون جهانی نامش درج شده است، گفت: باید اسم دبیر جدید را خیلی زود اعلام کنند و پس از آن نام سلیمانی هم پاک می‌شود. در واقع زمانی که نام نرگس اینچه درگاهی به عنوان سرپرست درج شده، سلیمانی دبیر او بوده است، هم اکنون نام نرگس اینچه درگاهی از سایت فدراسیون جهانی برداشته شده است و اسبقیان جای او آمده است و بنابراین با توجه به اینکه پست دبیری انتصابی است در نهایت اسبقیان باید فرد مورد نظر را انتخاب کند.

ایزدفر در مورد برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک گفت: قرار بر این بود که پس از اینکه اسبقیان به عنوان سرپرست انتخاب شد در سه ماه فرصت برگزاری انتخابات را داشته باشد. اسبقیان مدیر باسابقه ای است و اگر برای برگزاری انتخابات فدراسیون قولی داده باشد، می‌تواند آن را اجرایی کند و مشکلی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه ژیمناستیک سال‌هاست که درگیر حواشی مدیریتی است، امیدوارم خیر و صلاحی در کار باشد و هر چه زودتر این رشته از بلاتکلیفی خارج شود. با شرایطی که الان به وجود آمده و نام درگاهی‌ها از فدراسیون ژیمناستیک حذف شده و اسبقیان امور را برعهده گرفته امیدوارم هر چه زودتر شرایط این رشته مادر به حالت عادی برگردد. مهم این است که مجمع فوق‌العاده مورد تأیید قرار گرفته است.