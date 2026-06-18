به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا به میزبانی چین از امروز (پنجشنبه) با برگزاری مرحله مقدماتی رده بزرگسالان آغاز شد و تیم ملی ایران با پایان کار خود در مرحله مقدماتی تیمی، نتایج قابل توجهی را به ثبت رساند.

رقابت‌های بزرگسالان در سه گروه (ساب‌دویژن) برگزار می‌شود و ایران در گروه دوم با تیم‌های فیلیپین، استرالیا، سریلانکا، اردن، قطر و عربستان به رقابت پرداخت.

با اعلام فدراسیون ژیمناستیک ملی‌پوشان ایران در پایان کار خود در مرحله مقدماتی تیمی، با توجه به نتایج ثبت‌شده تا این لحظه در جایگاه دوم قرار دارند با توجه به اینکه ۶ تیم دیگر شامل چین، ژاپن، قزاقستان، ازبکستان، تایوان و کره‌جنوبی هنوز رقابت خود را برگزار نکرده‌اند حضور ایران در بین ۸ تیم برتر و کسب سهمیه تیمی بازی‌های آسیایی ناگویا قطعی شده است.

نتایج ملی‌پوشان کشورمان در شش وسیله به شرح زیر است:

حرکات زمینی:

مهدی الفتی ـ ۱۲.۷۶۶

امیرعباس مجاهد ـ ۱۲.۳۰۰

هومن جعفری ـ ۱۲.۸۰۰

محمدرضا حمیدی ـ ۱۲.۶۳۳

خرک حلقه:

هومن جعفری ـ ۱۲.۸۳۳

امیرعباس مجاهد ـ ۱۳.۰۳۳

محمدرضا حمیدی ـ ۱۲.۱۳۳

دارحلقه:

مهدی الفتی ـ ۱۲.۱۰۰

امیرعباس مجاهد ـ ۱۱.۹۳۳

مهدی احمدکهنی ـ ۱۳.۷۰۰

هومن جعفری ـ ۱۱.۸۶۶

پرش خرک:

مهدی الفتی ـ ۱۳.۸۳۳

امیرعباس مجاهد ـ ۱۳.۱۶۶

هومن جعفری ـ ۱۳.۳۰۰

پارالل:

محمدرضا حمیدی ـ ۱۲.۷۳۳

امیرعباس مجاهد ـ ۱۲.۴۶۶

مهدی احمدکهنی ـ ۱۲.۴۳۳

هومن جعفری ـ ۱۲.۱۳۳

بارفیکس:

محمدرضا حمیدی ـ ۱۲.۸۰۰

هومن جعفری ـ ۱۲.۴۰۰

امیرعباس مجاهد ـ ۱۱.۷۶۶

مهدی احمدکهنی ـ