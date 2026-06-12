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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران بامداد امروز راهی چین شد

تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران بامداد امروز راهی چین شد

اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا تهران را به مقصد چین ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها مهدی الفتی، مهدی احمدکهنی، محمدرضا حمیدی، امیرعباس مجاهد و هومن جعفری ترکیب تیم ملی ایران را تشکیل می‌دهند.
همچنین حمید هاشمی، امید شیخ‌احمدی، ناصر گلچین و سعید اسبویی زنگیانی به عنوان داوران ایرانی حاضر در رقابت‌های قهرمانی آسیا، در این مسابقات قضاوت خواهند کرد.

رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از ۲۸ خردادماه به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران علاوه بر تلاش برای کسب مدال، در پی کسب سهمیه تیمی بازی‌های آسیایی ناگویا نیز خواهد بود

کد مطلب 6857748

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