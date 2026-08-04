یادداشت مهمان، مهدی مرادی، نویسنده و مترجم: در روزگاری که جنگ روایت‌ها بر سر امید، آینده و توانمندی‌های کشور در جریان است، چگونگی معرفی الگوهای موفق به نسل جدید به ویژه نوجوانان اهمیتی راهبردی دارد. کتاب «بمب انرژی» نوشته هانیه پارسائیان، که از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شده، تلاشی ارزشمند برای ترسیم چهره‌ای ملموس، دست‌یافتنی و واقعی از شهید دکتر مسعود علی‌محمدی برای نوجوانان است؛ روایتی که تلاش می‌کند مفهوم پیشرفت را از قالب شعار خارج کرده و آن را در مسیر زندگی یک دانشمند و انسان واقعی به تصویر بکشد.

یکی از آسیب‌های جدی در حوزه نگارش زندگی‌نامه مفاخر علمی کشور، گرفتار شدن در دام آرمان‌گرایی افراطی و تقدس‌مآبی‌های دور از دسترس است. در برخی از این آثار، قهرمانان از همان دوران کودکی به‌عنوان نوابغی بی‌نقص و انسان‌هایی ماورایی معرفی می‌شوند که هیچ ضعف، تردید یا چالشی در مسیر زندگی خود نداشته‌اند. نتیجه چنین رویکردی، خلق شخصیت‌هایی است که اگرچه قابل احترام‌اند، اما برای نوجوان امروز قابلیت هم‌ذات‌پنداری و الگوپذیری کمتری دارند؛ چراکه مخاطب ممکن است تصور کند قهرمان از ابتدا برگزیده بوده و بنابراین رسیدن به جایگاه او برای یک انسان معمولی ممکن نیست.

«بمب انرژی» دقیقاً در نقطه مقابل این آسیب حرکت می‌کند. مهم‌ترین نقطه قوت کتاب، زمینی و واقعی بودن قهرمان آن است. مخاطب در روایت زندگی شهید علی‌محمدی می‌بیند که دانشمند هسته‌ای آینده نیز روزگاری در دوران تحصیل برای حل یک مسئله ریاضی مستأصل شده و از شدت کلافگی به در و دیوار کوبیده است یا در دوران دانشجویی با همسایه خود دچار سوءتفاهم‌ها و مسائل ساده روزمره شده است. همین جزئیات به ظاهر ساده، شخصیت شهید را از یک چهره دور از دسترس به انسانی تلاشگر و قابل لمس تبدیل می‌کند و به نوجوان نشان می‌دهد که پیشرفت، موهبتی مادرزادی و ناگهانی نیست، بلکه حاصل تلاش، پرسشگری، عبور از بن‌بست‌ها و پشت سر گذاشتن همین روزمرگی‌ها و استیصال‌هاست.

از این منظر، «بمب انرژی» صرفاً روایت زندگی یک دانشمند شهید نیست، بلکه روایتی از شکل‌گیری یک «انسان پیشرفت» است؛ انسانی که از کودکی و دوران تحصیل آغاز می‌کند و با پشتکار، مطالعه، تجربه و مسئولیت‌پذیری به قله‌های علمی می‌رسد.

محور مهم دیگر کتاب، تبیین مفهوم پیشرفت فراتر از سازه‌های فیزیکی و دستاوردهای مادی است. کتاب به خوبی نشان می‌دهد که پیشرفت، پیش از آنکه ساختن یک دستگاه شتاب‌دهنده ذرات یا نیروگاه باشد، یک «نگرش» و اراده‌ای معطوف به حل مسئله است. تصمیم شهید علی‌محمدی برای ماندن در ایران، چشم‌پوشی از پیشنهادهای خارجی و تلاش برای تربیت و ساختن قهرمانان علمی در داخل کشور، ترجمان این باور است که راه پیشرفت کشور از تکیه بر ظرفیت‌های درونی و نیروی انسانی توانمند می‌گذرد.

در این روایت، علم برای شهید علی‌محمدی صرفاً وسیله‌ای برای کسب شهرت یا رفاه فردی نیست، بلکه ابزاری برای حل مسائل کشور و ارتقای توانمندی علمی و ملی است. همین نگاه، مفهوم «پیشرفت» را در کتاب از یک دستاورد فنی فراتر می‌برد و آن را به یک فرهنگ و شیوه نگرش تبدیل می‌کند.

یکی از بخش‌های قابل توجه کتاب، روایت ورود شهید علی‌محمدی به حوزه فناوری هسته‌ای و مطالعات مرتبط با شتاب‌دهنده‌های ذرات و حسگرهاست. در کتاب اشاره می‌شود که با وجود تحصیل در رشته فیزیک، روحیه پرسشگری و مطالعه مستمر سبب شد او در حوزه‌های دیگری نیز به دانش و تخصص قابل توجهی دست پیدا کند. در بخشی از کتاب درباره دستگاه شتاب‌دهنده ذرات آمده است: «سیکلوترون یک دستگاه غول پیکر برای شتاب‌دادن به ذره‌های اتمی است و به دانشمندان کمک می‌کند تا آزمایش‌های بزرگ اتمی انجام بدهند.»

اهمیت این بخش در آن است که مخاطب نوجوان با مفهوم پیچیده‌ای مانند فناوری هسته‌ای، نه از مسیر اصطلاحات تخصصی و دشوار، بلکه از طریق روایت زندگی یک دانشمند آشنا می‌شود. کتاب تلاش می‌کند به زبان ساده نشان دهد که چگونه دانش و فناوری می‌توانند در حوزه‌هایی مانند تولید انرژی، سوخت و دیگر نیازهای کشور مورد استفاده قرار گیرند.

از سوی دیگر، روحیه میان‌رشته‌ای و احساس مسئولیت شهید علی‌محمدی نسبت به مسائل علمی کشور، یکی از جنبه‌های قابل توجه زندگی اوست. او به واسطه پرسشگری، مطالعه و گفت‌وگوهای علمی، دامنه دانش خود را گسترش می‌دهد و در زمینه‌هایی خارج از حوزه تخصص دانشگاهی اولیه خود نیز فعالیت می‌کند. این ویژگی می‌تواند برای نسل نوجوان حامل یک پیام مهم باشد: پیشرفت علمی در گرو حفظ کنجکاوی، پرسیدن، مطالعه کردن و نترسیدن از ورود به حوزه‌های جدید است.

در روایت کتاب، فعالیت علمی شهید علی‌محمدی در حوزه هسته‌ای و تلاش او برای توسعه دانش و تربیت نیروهای علمی، در نهایت با تهدید و ترور او گره می‌خورد. کتاب این ترور را در چارچوب تلاش دشمن برای جلوگیری از رشد علمی ایران روایت می‌کند. در همین زمینه در بخشی از کتاب آمده است: «دشمن می‌خواهد ایران کشور ضعیفی باشد؛ تا برای همه نیازهایش به آن‌ها وابسته باشد. به همین دلیل دانشمندان انرژی اتمی را ترور می‌کند تا جلوی پیشرفت ایران را بگیرد.»

با این حال، یکی از نکات مهم «بمب انرژی» آن است که روایت پیشرفت را صرفاً به شهادت و پایان زندگی قهرمان محدود نمی‌کند؛ بلکه مسیر شکل‌گیری شخصیت علمی او را در مرکز توجه قرار می‌دهد. به همین دلیل، شهادت در این روایت پایان یک مسیر نیست، بلکه نقطه‌ای است که مخاطب را به پرسش درباره میراث علمی و انسانی او وامی‌دارد. در نهایت، «بمب انرژی» را می‌توان بیش از یک زندگی‌نامه، روایتی برای آموزش مفهوم «ما می‌توانیم» به دور از شعارزدگی دانست. کتاب با زبانی داستانی و قابل فهم، تلاش می‌کند به نسل جدید نشان دهد که مسیر استقلال و پیشرفت علمی از کتاب، مدرسه، دانشگاه، آزمایشگاه، پرسشگری، پشتکار و اراده انسان‌هایی می‌گذرد که برای حل مسائل کشور تلاش می‌کنند.

مهم‌ترین ارزش کتاب نیز شاید همین باشد که قهرمان خود را نه انسانی دست‌نیافتنی، بلکه فردی عادی با دشواری‌ها، ناکامی‌ها و تجربه‌های روزمره معرفی می‌کند که با تلاش و استمرار به جایگاهی بزرگ دست یافته است. چنین روایتی می‌تواند در حوزه «روایت پیشرفت» اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ زیرا به جای ارائه تصویری انتزاعی از موفقیت، مسیر رسیدن به آن را برای مخاطب به نمایش می‌گذارد.

«بمب انرژی» از این منظر، تنها روایت زندگی شهید مسعود علی‌محمدی نیست؛ روایت این باور است که پیشرفت از انسان‌هایی آغاز می‌شود که پرسش می‌کنند، یاد می‌گیرند، شکست می‌خورند، دوباره تلاش می‌کنند و در نهایت دانش خود را در خدمت حل مسائل جامعه قرار می‌دهند. شاید مهم‌ترین پیام کتاب برای نوجوان امروز همین باشد که قهرمانان علمی از ابتدا قهرمان نبوده‌اند؛ آنها در مسیر زندگی، با انتخاب‌های درست، تلاش مستمر و عبور از دشواری‌ها به قهرمان تبدیل شده‌اند. امید است در حوزه «روایت پیشرفت»، شاهد انتشار آثار بیشتری از این دست باشیم؛ آثاری که ضمن تکیه بر ادبیات غنی فارسی و پرهیز از واژگان بیگانه، هویت ملی، ظرفیت‌های علمی و توانمندی‌های بومی کشور را با زبانی جذاب، واقع‌بینانه و قابل فهم برای نسل جدید روایت کنند.