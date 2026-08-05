برگزیدگان پویش ملی کتابخوانی «با ادبیات بزرگ شویم» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدانی شورمستی از معرفی برگزیدگان پویش کتابخوانی «با ادبیات بزرگ شویم» خبر داد و گفت: این پویش همزمان با روز قلم و روز ادبیات کودک و نوجوان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت مهارت کتابخوانی و ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان برای معرفی کتاب‌های مورد علاقه خود برگزار شد و با استقبال شرکت‌کنندگانی از استان‌های مختلف کشور همراه بود.

وی افزود: پس از پایان مهلت ارسال آثار و ارزیابی ویدئوهای ارسالی توسط هیئت داوران، ۳۰ اثر به عنوان برگزیده این پویش انتخاب شدند که تنوع جغرافیایی آنان، نشان‌دهنده استقبال گسترده از این رویداد فرهنگی است.

یزدانی ادامه داد: برگزیدگان این پویش عبارتند از: مهیا یزدانی از آمل، فریماه علیزاده از نور، آنیسا اکبرزاده از آمل، ستایش صالح و مارال غلام‌پور از فرخ‌شهر استان چهارمحال و بختیاری، نیلا قاسمی، سیده مهتا یوسفی، کیان صدیقی، ثمینا فلاح و بارانا انداز از ساری، رها درخشنده از نوشهر، یونا خسروی، سارا قنبری نیاکی، تبسم قربانی و گراناز ایزدی از آمل، مرتضی حیدری و فاطمه خراسانی از کرمان، نیاز برادران از نکا، مانلی سام‌دلیری از چالوس، نرگس پاشا فومشی از بابل، فاطمه علیزاده از هچیرود چالوس، محمد کیوانلو از ریواده شهرستان جغتای استان خراسان رضوی، نیکی مستشار، معصومه احمدی و حسنا حیدریان از اصفهان، مهرسا یزدانی و مهدیار خادمی از پل‌سفید، سامیار اخوان از نور، فرین نبی‌زاده از روستای شبکلا ساری و محمدیاسین سیفی از محمودآباد.

معاون فرهنگی و رسانه‌ اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با قدردانی از مشارکت کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنان در این پویش اظهار کرد: مطابق فراخوان، به ۳۰ برگزیده این رویداد فرهنگی، هدیه نقدی ۵ میلیون ریالی به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار برنامه‌های ترویج کتاب و کتابخوانی در استان خاطرنشان کرد: استقبال از این پویش نشان داد که با بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و مشارکت خانواده‌ها می‌توان گام‌های مؤثری در توسعه فرهنگ مطالعه و آشنایی نسل آینده با ادبیات و کتاب برداشت.