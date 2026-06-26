فریدون عباسی، دانشمندی بود که پشت برجام سکوت نکرد

محسن مقصودی، مجری تلویزیون، تهیهکننده و کارگردان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ویژگیهای بارز شهید فریدون عباسی، دانشمند هستهای کشورمان، بیان کرد: شهید عباسی یک ویژگی بسیار مهم داشت؛ ایشان با اینکه در حوزه علمی مرتبه بسیار بالایی داشت، وارد کارهای اجرایی، مدیریتی و حتی نمایندگی مجلس هم شد. در واقع سیاستگذاریهای کشور برایش مهم بود و تنها در لایه علمی باقی نماند، هرچند که همزمان کارهای علمی و پرورش دانشجو و شاگردانش را هم ادامه داد. ویژگی خیلی ممتاز دیگر ایشان این بود که در مقابل کجرویهای سیاستگذاری، به ویژه در حوزه هستهای و ماجرای برجام سکوت نکرد. معمولاً کسانی که وجهه علمی دارند خیلی وارد بحثهای سیاسی، سیاستها و مباحث بینالمللی نمیشوند، اما این ویژگی دکتر عباسی بسیار متمایز بود.
او در ادامه با اشاره به رویکرد بینالمللی این شهید افزود: ایشان در مقابل تاراج توان علمی کشور که خواست آمریکاییها بود، همیشه میایستاد. در برابر کجرویهای آژانس انرژی اتمی و زیادهخواهیهای آنها برای بازرسی از جاهای مختلف مقاومت میکرد و سخنرانیهای بسیار شجاعانهای در مراکز بینالمللی در نقد عملکرد آژانس داشت. او در نقد مسئولینی که متأسفانه در مقاطعی فرایند سازش را پیگیری میکردند، بسیار صریح بود و این شجاعت باعث میشد که خیلیها در مقابلش جبهه بگیرند.
غربت سنگین و تهمتهایی که با اهدای خون شهید باطل شد
مقصودی با تبیین مظلومیت این دانشمند شهید گفت: غریب بودن دکتر فریدون عباسی خیلی سنگین و سخت بود و فکر میکنم اجر عظیمی هم بردند. کسی که در اوج علمی بود و کشور ما در حوزه فناوری هستهای مدیون اوست، با چنین جایگاه علمی هدف تهمتهایی از سوی یک عده قرار گرفت که در فضای مجازی هست و نمیخواهم آنها را تکرار کنم. ایشان غریبانه ایستادند، کار خودشان را کردند و در آخر با اهدای خونشان مشخص شد که آن تهمتها چقدر بیاساس و چقدر نامردی بود. انشاءالله که بتوانیم از میراث ایشان و سایر شهدای هستهای و همکارانشان در دانشگاههای مختلف حفاظت کنیم.
اصرار بر ورود فناوری هستهای به زندگی، سلامت و کشاورزی مردم
این تهیهکننده و مجری تلویزیون درباره نگاه کاربردی شهید عباسی به این صنعت توضیح داد: دکتر عباسی در همان دورهای هم که در سازمان انرژی اتمی بود، خیلی اصرار داشت فناوری هستهای باید در زندگی مردم، در کشاورزی و در بهداشت و درمان وارد شود تا برای جامعه ملموس گردد. اینکه میگوییم درمان و تشخیص درمانی حدود یک میلیون بیمار با رادیوداروها انجام میشود، باید برای مردم ملموس شود. ایشان در حوزه کشاورزی و کاهش ضایعات، بر کاربرد پرتوها تأکید میکرد و معتقد بود اینها باید در زندگی مردم بیاید تا یک عده نتوانند فناوری هستهای را به بهانه اقتصادی نبودن نابود کنند. در حوزه انرژی و برق نیز بر ضرورت افزایش تولید تأکید داشت و روی این مسئله بسیار مصر بود.
او در ادامه اشاره کرد: شهید عباسی روی این موارد پافشاری میکرد چون یک عدهای با همین شبهات میخواستند ریشه فناوری هستهای را بزنند. الان هم میبینید بعضیها جوری برخورد میکنند که انگار فناوری هستهای چیز زائدی است؛ برای مثال میگویند ما در مذاکرات، هستهای را میدهیم و چیز خاصی نیست. این همان چیزی بود که شهید عباسی مقابلش خیلی ایستادگی کرد. او میگفت فناوری هستهای در آبشیرینکنها، در حوزه کشاورزی و در انواع فناوریهای سلامت چقدر نیاز ماست و چقدر کمک میکند ولی به خاطر این ایستادگیاش خیلی تهمت خورد و متأسفانه خیلیها شأن علمی ایشان را رعایت نکردند و بیاحترامیهایی انجام دادند.
موضعگیری در برابر آژانس، دو ساعت پیش از شهادت
مقصودی با اشاره به آخرین ساعات عمر شهید عباسی اظهار داشت: ایشان تا روز آخر ایستادگی کرد. اگر نگاه کنید، حتی دو سه ساعت مانده به شهادتشان، باز هم صحبتهایشان راجع به همین زیادهخواهیهای آژانس بود؛ با این مضمون که اگر اینها در این فضا زیادهخواهی بکنند، ایران در صورت نیاز باید از آژانس بیرون بیاید. دقیق این مواضع موجود است؛ یعنی ایشان حتی تا ساعت آخر عمرشان هم برای حفاظت و حراست از فناوری هستهای تلاش کردند. خون ایشان خیلی چیزها را ثابت کرد؛ ایشان مثل شهید بهشتی و خیلی از شهدای دیگر ما مظلوم بودند. امیدوارم ما هم در حفاظت از این میراث شهدا کمکاری نکنیم.
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