بازگشت قیمت طلا به کانال ۴۰۸۰ دلار همزمان با افت دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در پایان معاملات هفته بخشی از کاهشهای اخیر خود را جبران کرد و به بالاترین سطح دو روزه نزدیک شد. این افزایش در شرایطی رخ داد که ارزش دلار آمریکا و بازده اوراق خزانهداری این کشور کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با رشد ۱.۵۴ درصدی به ۴۰۸۸ دلار و ۷۴ سنت رسید. همچنین بهای معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افت ۱.۲۰ درصدی در سطح ۴۰۹۶ دلار و ۳۰ سنت قرار گرفت.
با وجود کاهش نزدیک به ۱۴ واحدی بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا از روز چهارشنبه، قیمت طلا در روزهای گذشته نتوانسته بود رشد قابل توجهی ثبت کند. تحلیلگران معتقدند انتظارات مربوط به کاهش تنشها میان آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، که به افت قیمت نفت و بازده اوراق منجر شده، بر رفتار بازارها تأثیر گذاشته است.
در همین حال شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازهگیری میکند با ۰.۱۰ درصد کاهش به ۱۰۱.۳۳ رسید؛ عاملی که به طور معمول به تقویت قیمت طلا کمک میکند.
در حوزه دادههای اقتصادی نیز شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE) که معیار مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب میشود، در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت. این رقم در مقایسه با ۳.۳ درصد در ماه آوریل افزایش داشته و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا قرار دارد.
این وضعیت موجب شده برخی مقامات فدرال رزرو بر ادامه سیاستهای پولی انقباضی تأکید کنند. نیل کاشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس اعلام کرده است که با توجه به گستردگی فشارهای تورمی، احتمال افزایش نرخ بهره همچنان وجود دارد.
در مجموع معاملهگران در بازارهای مالی حدود ۷۳ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو در ادامه سال نرخ بهره را افزایش دهد.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با رشد ۱.۴۹ درصدی به ۵۹ دلار و ۶۷ سنت رسید و پلاتین با افزایش ۱.۵۲ درصدی در سطح ۱۶۲۵ دلار و ۲۴ سنت معامله شد.
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