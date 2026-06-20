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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

طرح جامع تفصیلی شهر دهدشت پس از ۲۰ سال ابلاغ شد

طرح جامع تفصیلی شهر دهدشت پس از ۲۰ سال ابلاغ شد

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تصویب و آماده ابلاغ طرح جامع تفصیلی شهر دهدشت در کمیسیون ماده پنج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح شنبه در نشست کمیسیون ماده پنج اتان از تصویب طرح جامع تفصیلی شهر دهدشت خبر داد و اظهار کرد: تدوین و ابلاغ طرح‌های توسعه شهری از اقدامات مهمی است که در این مدت انجام شده و باید با دقت و کیفیت بیشتری ادامه یابد تا از تأخیرهای طولانی در بازنگری و تهیه طرح‌های جدید جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی به‌موقع طرح‌های شهری افزود: طرح‌های توسعه نباید به‌گونه‌ای باشد که پس از گذشت ۱۰ سال، با تأخیرهای چندساله جایگزین شوند بلکه باید دیدگاه‌ها و برنامه‌های توسعه شهری به‌موقع در آن‌ها لحاظ شود تا شهرها بتوانند متناسب با نیازهای روز رشد کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از روند بررسی و آماده‌سازی طرح تفضیلی شهر دهدشت، تصریح کرد: فرآیندی که برای طرح تفصیلی دهدشت طی شده، نشان‌دهنده تلاش و پیگیری جدی مجموعه‌های مرتبط است و خوشبختانه این طرح پس از حدود ۲۰ سال از تصویب طرح قبلی، آماده ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: این طرح مبارک مردم دهدشت باشد و شهرداری دهدشت و اداره‌کل راه و شهرسازی با جدیت تلاش کنند تا همه مفاد آن به‌درستی اجرایی شود.

رحمانی با اشاره به افق جمعیتی این طرح گفت: در طرح جدید، جمعیت دهدشت در افق ۱۰ ساله حدود ۷۸ هزار نفر پیش‌بینی شده است، اما با توجه به محور ترانزیتی یاسوج ـ پاتاوه ـ دهدشت پیش‌بینی می‌شود جمعیت این شهر افزایش بیشتری داشته باشد.

وی تأکید کرد: از هم‌اکنون باید مقدمات لازم برای بازنگری و تدوین طرح تفصیلی بعدی فراهم شود تا این فاصله و گسست در برنامه‌ریزی شهری دیگر تکرار نشود.

کد مطلب 6865579

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