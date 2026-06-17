علی بابا هوش مصنوعی برای روبات ها ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که صنعت فناوری چین تمرکز خود را از چت بات ها به کسب وکارهای پرسودتر عامل ها منتقل می کند که قادر به انجام فعالیت های پیچیده هستند و ماشین ها را هوشمندتر می کنند.

به نوشته رسانه «تکنولوژی ارگ» علی بابا «بسته روباتیک نرم افزاری کوئن»(Qwen Robot Suite) را معرفی کرده که نخستین مجموعه از مدل های هوش مصنوعی برای روبات هاست و براساس سه لایه ساخته شده که ناوبری، پیش بینی صحنه و اقدام فیزیکی را کنترل می کند. این اقدام دنباله ای بر چرخش وسیع تر چین در صنعت فناوری از چت بات ها به سمت عامل های هوش مصنوعی یا سیستم هایی است که به جای پاسخ دادن به سوالات، فعالیت ها را تکمیل می کنند.

درهمین زمینه علی‌بابا مدل‌های روباتیک خود را با Qwen3.7-Max ادغام کرده است. این مدل بر عامل‌های هوش مصنوعی تمرکز دارد و شرکت چینی ادعا می‌کند می‌تواند تا ۳۵ ساعت بدون نیاز به مداخله کار کند. همچنین علی‌بابا خود را تنها ارائه‌دهندهٔ یک اکوسیستم کامل و یکپارچهٔ هوش مصنوعی در چین معرفی کرده است.

«Tongyi Lab» زیرمجموعه علی بابا این بسته نرم افزاری را توسعه داده و آن را «بسته روباتیک نرم افزاری کوئن» نامگذاری کرده است. شرکت هم اکنون مرحله آزمایش این بسته را با همکاری مشتریان شرکتی منتخبAli baba Claude آغاز کرده است.

این مجموعه هوشمند روبات را به سه بخش که با یکدیگر همکاری می کنند، تقسیم کرده است.«Qwen-RobotNav» که ناوبری را کنترل می کند که در واقع یک مدل زبانی بصری که در خوانش محیط و حرکت در آن به ماشین کمک می کند. Qwen-RobotWorld مانند ویدئویی از جهانی مدل عمل می کند و به روبات امکان می دهد پیش بینی کند صحنه قبل از انجام هر کاری چگونه تغییر می کند. Qwen-Robot Manip اجرای فیزیکی را برعهده دارد که یک مدل عمومیِ بینایی–زبان–عمل (Vision-Language-Action) ساخته شده بر پایه معماری Qwen3.5-4B است.