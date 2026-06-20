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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

واریز پیش از موعد حقوق بازنشستگان کشوری توسط بانک صادرات ایران

واریز پیش از موعد حقوق بازنشستگان کشوری توسط بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران همزمان با رفع حداکثری محدودیت‌ها در استفاده از برخی سامانه‌های بانکی، رفع نگرانی‌های مالی اقشار مختلف جامعه را در اولویت قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طی روزهای اخیر و همزمان با بروز برخی اختلال‌ها در شبکه بانکی، اقدامات تخصصی جهت بازگشت فوری خدمات به وضعیت عادی انجام شد و عمده سامانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس عموم قرار گرفت.

از جمله مهم‌ترین اولویت‌های بانک صادرات ایران همزمان با برطرف‌کردن محدودیت‌ها، رفع نگرانی‌های مالی اقشار بازنشسته و همچنین دهک‌های کم‌درآمد جامعه بود به نحوی که با وجود اختلال فنی، حقوق بازنشستگان کشوری بدون تاخیر و پیش از موعد پرداخت و یارانه خانوارهای واجد شرایط نیز واریز شد.

قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران پیش از این در مراسم امضای تفاهم‌نامه با صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان محترم را ارزشمندترین نعمت برای جامعه توصیف و بر رفع دغدغه‌های معیشتی آنها با هدف ارتقای رفاه اجتماعی تاکید کرده بود.

کد مطلب 6865650

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    نظرات

    • سعید اسمعیلی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 3
      پاسخ
      ممنون از لطف شما
    • روشن IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      16 6
      پاسخ
      سلام،چرا حقوق من که بازنشسته آموزش و پرورش هستم،هنوز واریز نشده،منظور شما از پیش از موعد چیه؟
    • محمد IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      14 0
      پاسخ
      کجا واریز شد که ما خبر نداریم دوروزه میگید واریز شد
    • ناشناس IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      11 2
      پاسخ
      پس چرا واریز نشد
    • ناصح ناظری IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      6 0
      پاسخ
      حقوق من واریز نشده است
    • مسعود IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      19 3
      پاسخ
      باتشکر جمعه۲۹ خرداد ماه واریز شد بهر جهت تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم
    • محمدجواد IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      1 0
      پاسخ
      سلام چرا حقوق خرداد ۱۴۰۵ ، نسبت به فروردین و اردیبهشت کاهش داشته است؟
    • اصغر FR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      4 8
      پاسخ
      حقوق من هنوز واریز نشده علت چیست
    • غلامعباس ولی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خداقوت ضمن تشکر از کار بزرگی که کردید و یک روز زودتر حقوق ها پرداخت کردید. لطفا عدالت داشته باشید!
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      5 0
      پاسخ
      چرا حقوق خرداد نسبت به فروردین واردیبهشت کاهش داشته است
    • حسین IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      1 0
      پاسخ
      هنوز نمی توانیم قبض ها را پرداخت کنیم یا انتقال بدهیم
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 0
      پاسخ
      چرا حقوق واریز نشده دو روزه میگین واریز شده
    • زهرا جعفری IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      7 0
      پاسخ
      چرا حقوق خرداد را واریز نمیکنند

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