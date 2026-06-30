اصناف جنوب کرمان ملزم به استفاده از نام های فارسی در تابلوها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در حفظ هویت فرهنگی جامعه اظهارداشت: تمامی واحدهای صنفی، کسب‌وکارها و مراکز تجاری باید در انتخاب نام برای سردر فروشگاه‌ها و محل فعالیت خود از نام‌ های مورد تأیید سامانه ملی پاسداشت زبان فارسی استفاده کنند.



وی با بیان اینکه نامگذاری صحیح واحدهای صنفی علاوه بر رعایت قانون، به تقویت هویت فرهنگی و زبانی کشور کمک می‌کند، افزود: نام‌هایی که برای تابلوهای اصناف در نظر گرفته می‌شود، از طریق سامانه ملی پاسداشت زبان فارسی مورد بررسی و استعلام قرار می‌گیرد و تنها نام‌هایی که در این سامانه تأیید شوند، امکان استفاده در تابلوهای صنفی را خواهند داشت.

حسینی، بیان کرد: اصناف محترم برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، پیش از طراحی و نصب تابلو یا ثبت نام واحد صنفی، ابتدا به سامانه ملی پاسداشت زبان فارسی به نشانی http://sardarasnaf.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام پیشنهادی و دریافت تأییدیه اقدام کنند. پس از دریافت تأییدیه، درج نام و نصب تابلو برای واحد صنفی بلامانع خواهد بود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان افزود: این فرآیند علاوه بر تابلوهای اصناف، در حوزه ثبت شرکت‌ها، برندها و نام‌های تجاری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و رعایت آن برای فعالان اقتصادی ضروری است.

وی با استناد به قانون ممنوعیت به‌ کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه تصریح کرد: بر اساس تبصره ۸ این قانون، تولیدکنندگان کالا و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت استفاده از نام‌ها و عناوین بیگانه و مغایر با قانون، ابتدا اخطار کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند و در صورت بی‌توجهی، ملزم به تغییر نام و تعویض علائم با هزینه شخصی خواهند شد.



حسینی، خاطرنشان کرد: در صورت تکرار تخلف، اقدامات قانونی شامل تعطیلی موقت محل فعالیت و در نهایت لغو پروانه کسب برای متخلفان در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به تبصره ۹ این قانون افزود: نیروی انتظامی نیز موظف است از نصب و استفاده از تابلوها و علائمی که مغایر با قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه هستند جلوگیری کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تأکید بر اهمیت پاسداشت زبان فارسی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هویت ملی، از اصناف، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها خواست با رعایت این قانون و انتخاب نام‌های فارسی مناسب، در حفظ و تقویت فرهنگ و زبان ملی کشور سهیم باشند.