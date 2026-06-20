به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت نفت، پیمان ایمانی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به مأموریت این شرکت در تولید گاز در مناطق خشکی کشور گفت: این مجموعه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند و فعالیت‌های عملیاتی آن اکنون در ۱۴ استان جریان دارد که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند به ۱۸ استان افزایش یابد.

وی با اشاره به نقش این شرکت در جبران کاهش ظرفیت تولید در میدان پارس جنوبی و برخی پالایشگاه‌ها افزود: به دلیل گستردگی جغرافیایی فعالیت‌های تولید، بهره‌برداری و انتقال گاز در سطح کشور، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می‌تواند در شرایط خاص نقش مهمی در تأمین گاز ایفا کند.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هدف‌گذاری این شرکت برای جبران کاهش ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی را بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب به‌صورت تجمعی در سال جاری نسبت به سال گذشته اعلام کرد و گفت: با راه‌اندازی پروژه‌های جدید، تولید گاز خام امسال روزانه ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بیش از برنامه‌های قبلی خواهد بود.

ایمانی افزود: فهرست میدان‌هایی که قابلیت توسعه و تولید زودهنگام دارند در قالب گزارشی به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است و در صورت تأمین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز از جمله دکل حفاری، ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید گاز فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های ضربتی برای افزایش تولید گاز گفت: در برنامه دو ساله این شرکت افزایش حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز از محل میدان‌های توسعه‌نیافته پیش‌بینی شده و مذاکراتی نیز برای جذب سرمایه‌گذاران در قالب مدل‌های قراردادی مختلف در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ادامه داد: در سال جاری با راه‌اندازی پنج حلقه چاه در میدان‌های دی، توس و خارتنگ و اجرای طرح‌های نگهداشت تولید، افزایش روزانه ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعبی تولید گاز محقق می‌شود.

ایمانی همچنین از راه‌اندازی ایستگاه تقویت فشار میدان هما به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های امسال یاد کرد و گفت: با بهره‌برداری از این ایستگاه که پیش‌بینی می‌شود در ابتدای پاییز وارد مدار شود، روزانه حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب به تولید گاز این میدان و خوراک پالایشگاه گازی پارسیان افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تولید در میدان‌های موجود گفت: حفاری و بهره‌برداری از چاه‌های جدید در میدان‌های دالان، تنگ‌بیجار و خانگیران در حال انجام است و این چاه‌ها به‌تدریج وارد مدار تولید خواهند شد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به توسعه میدان‌های جدید افزود: میدان‌های دی، توس و خارتنگ با اتکا به توان فنی و مهندسی داخلی توسعه یافته‌اند و برنامه‌هایی برای افزایش تولید از این میدان‌ها در دست اجراست.

ایمانی همچنین از اجرای برنامه احیای چاه‌های غیرفعال در یک‌ونیم سال گذشته خبر داد و گفت: با بازگرداندن چاه‌های خارج از سرویس به چرخه تولید، روزانه حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب گاز و ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام به تولید کشور افزوده شده است.

وی افزود: این اقدامات در میدان‌های گازی نار، وراوی، کنگان، شانول، هما و تنگ‌بیجار و همچنین میدان‌های نفتی دانان، دهلران، ماله‌کوه و خشت انجام شده و نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای میان‌مدت گفت: توسعه میدان‌های سفید زاخور، سفید باغون، گشوی جنوبی، باباقیر، سرخون خامی و همچنین توسعه فاز دوم میدان خارتنگ در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در افق بلندمدت نیز در قالب طرح ضربتی تولید گاز، افزایش ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز در حوزه خشکی کشور هدف‌گذاری شده است.

ایمانی همچنین به پیشرفت پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل اشاره کرد و گفت: کارخانه NGL ۳۱۰۰ و ایستگاه‌های تقویت فشار مرتبط با آن با هدف جمع‌آوری گازهای همراه میدان‌های نفتی غرب کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: گازهای همراه میدان‌های چشمه‌خوش، دالپری، دانان، دهلران، پایدار شرق و غرب، آبان و آذر جمع‌آوری شده و به این مجموعه منتقل می‌شوند و بخشی از آن پس از فرآورش به شبکه گاز استان ایلام تزریق می‌شود.

به گفته ایمانی، اجرای این پروژه‌ها باعث شده روزانه حدود ۳ تا ۴ میلیون مترمکعب گاز که پیش‌تر در مشعل‌ها سوزانده می‌شد، به چرخه مصرف کشور بازگردد.

وی در پایان از نزدیک بودن زمان بهره‌برداری پروژه جمع‌آوری گازهای همراه سروستان و سعادت‌آباد خبر داد و گفت این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.