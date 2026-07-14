به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، محمد سیفی از بهره‌برداری پروژه احداث و راه‌اندازی خط انتقال گازهای مشعل پالایشگاه نهم به واحدهای بویلر شرکت پتروپالایش کنگان خبر داد و گفت: این طرح راهبردی با هدف بازیافت گازهای فلر، صیانت از منابع ملی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در فاز نخست ظرفیت انتقال روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گازهای مشعل را دارد، بیان کرد: این اقدام افزون‌بر جلوگیری از سوزاندن گازهای ارزشمند در مشعل‌ها، گامی مهم در افزایش بهره‌وری انرژی و تحقق سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در زمینه کاهش فلرینگ به شمار می‌آید.

مدیر پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی درباره مشخصات فنی این طرح افزود: پروژه شامل احداث ۲ هزار و ۸۰۰ متر خط لوله ۱۲ اینچ به همراه شیرهای کنترلی و تجهیزات جانبی است.

سیفی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه در مدت ۷۶ روز و با صرف بیش از ۲۸ هزار و ۲۰۰ نفرساعت کار تخصصی در حوزه‌های پایپینگ، ابزار دقیق، سیویل، برق، فرایند، ایمنی و بهره‌برداری انجام شد و سرانجام در چهارم خرداد ۱۴۰۵ با موفقیت وارد چرخه بهره‌برداری شد.

وی تصریح کرد: ظرفیت انتقال گاز در فاز نخست روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب است و متناسب با نیاز و مقدار مصرف شرکت پتروپالایش کنگان، به‌صورت مرحله‌ای افزایش می‌یابد.

مدیر پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بهبود کیفیت هوای منطقه عملیاتی، افزایش بهره‌وری انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار و مسئولیت‌های محیط زیستی صنعت نفت و گاز کشور ایفا می‌کند.