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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

بازیافت روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز مشعل

بازیافت روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز مشعل

مدیر پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی از راه‌اندازی خط انتقال گازهای مشعل به واحدهای بویلر شرکت پتروپالایش کنگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، محمد سیفی از بهره‌برداری پروژه احداث و راه‌اندازی خط انتقال گازهای مشعل پالایشگاه نهم به واحدهای بویلر شرکت پتروپالایش کنگان خبر داد و گفت: این طرح راهبردی با هدف بازیافت گازهای فلر، صیانت از منابع ملی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در فاز نخست ظرفیت انتقال روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گازهای مشعل را دارد، بیان کرد: این اقدام افزون‌بر جلوگیری از سوزاندن گازهای ارزشمند در مشعل‌ها، گامی مهم در افزایش بهره‌وری انرژی و تحقق سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در زمینه کاهش فلرینگ به شمار می‌آید.

مدیر پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی درباره مشخصات فنی این طرح افزود: پروژه شامل احداث ۲ هزار و ۸۰۰ متر خط لوله ۱۲ اینچ به همراه شیرهای کنترلی و تجهیزات جانبی است.

سیفی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه در مدت ۷۶ روز و با صرف بیش از ۲۸ هزار و ۲۰۰ نفرساعت کار تخصصی در حوزه‌های پایپینگ، ابزار دقیق، سیویل، برق، فرایند، ایمنی و بهره‌برداری انجام شد و سرانجام در چهارم خرداد ۱۴۰۵ با موفقیت وارد چرخه بهره‌برداری شد.

وی تصریح کرد: ظرفیت انتقال گاز در فاز نخست روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب است و متناسب با نیاز و مقدار مصرف شرکت پتروپالایش کنگان، به‌صورت مرحله‌ای افزایش می‌یابد.

مدیر پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بهبود کیفیت هوای منطقه عملیاتی، افزایش بهره‌وری انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار و مسئولیت‌های محیط زیستی صنعت نفت و گاز کشور ایفا می‌کند.

کد مطلب 6887534
طیبه بیات

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