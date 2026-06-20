کشور باید برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید بسیج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی ظهر شنبه در نخستین جلسه ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید با اشاره به جایگاه رفیع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: حق این شخصیت بزرگ، برگزاری مراسمی در شان و منزلت عالی ایشان است و با توجه به نگاه جهانی به این رویداد، ضرورت دارد کشور در تمامی سطوح برای برگزاری هرچه بهتر و بینقص آن بسیج شود.
وی با تاکید بر لزوم برنامهریزی دقیق برای تردد زائران به شهرهای مشهد، قم و تهران تصریح کرد: با توجه به اشتیاق مردم برای حضور در این آیین، هیچ محدودیتی نباید مانع از حضور زائران شود و در همین راستا استان همدان باید با بهرهگیری حداکثری از تمامی ظرفیتهای ناوگان ریلی و جادهای از جمله اتوبوسها و سایر وسایل نقلیه عمومی تمهیدات لازم برای اعزام زائران را فراهم آورد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه موفق مردم استان همدان در میزبانی از زائران اربعین حسینی، فعالسازی موکبهای پذیرایی در مسیرهای تردد را یک ضرورت دانست و افزود: همانگونه که مردم همدان در بحث پذیرایی و مهماننوازی در رویداد بزرگ اربعین درخشیدند، در این مراسم نیز باید موکبهایی شایسته برای پذیرایی از زائران برپا شود و از ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در استان همدان انتظار میرود موضوع ایجاد و استقرار موکبها را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تامین منابع مالی اشاره کرد و آن را یکی از مسائل کلیدی در روند اجرایی دانست و گفت: اگرچه این مراسم به طور ماهوی مردمی است و با محوریت مردم برگزار میشود، اما برای برنامهریزی دقیق و اجرای بدون دغدغه، مدیران کمیتهها نیازمند تامین اعتبارات لازم هستند؛ چرا که عدم شفافیت و کمبود منابع در این بخش، قطعا روند برنامهریزی و اجرای مطلوب مراسم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
صوفی در پایان با ابراز امیدواری برای برگزاری این رویداد بزرگ، از فرمانداران، ائمه جمعه و تمامی مسئولان اجرایی در شهرستانها خواست تا با هماهنگی کامل و همافزایی، زمینهساز برگزاری یک آیین ملی و مذهبی در شان قائد شهید باشند تا عظمت ملت ایران به جهانیان مخابره شود.
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