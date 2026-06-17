مراسم تشییع رهبر شهید نمایش اقتدار و وحدت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسمهای مرتبط با تشییع رهبر شهید با قدردانی از رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان، اظهار کرد: همانگونه که در مراسم تشییع شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای جنگ رمضان شاهد حضور پرشور و گسترده مردم بودیم، بدون تردید این مراسم نیز به یکی از ماندگارترین حماسههای تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان همدان افزود: همدان به دلیل قرار گرفتن در مسیر استانهای غربی کشور و نزدیکی به تهران، قم و در مسیر مشهد بودن نقش مهمی در خدمترسانی به زائران و عزاداران خواهد داشت، پس باید تمامی دستگاههای اجرایی با آمادگی کامل در حوزههای اسکان، پذیرایی، حملونقل، خدمات امدادی، ترافیکی و امنیتی برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.
استاندار همدان از تشکیل ستاد استانی برگزاری مراسم خبر داد و گفت: مسئولیت این ستاد بر عهده استانداری همدان خواهد بود و با پیشنهاد مطرحشده در جلسه، دبیری آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار میشود تا با بهرهگیری از ظرفیت گسترده بسیج، هماهنگیها با سرعت و انسجام بیشتری انجام گیرد.
ملانوریشمسی همچنین از تشکیل ستادهای متناظر در شهرستانها با مسئولیت فرمانداران و دبیری سپاههای شهرستان خبر داد و تصریح کرد: کمیتههای تخصصی شامل فضاسازی شهری، مراسم، اطلاعرسانی و تبلیغات، مشارکتهای مردمی، اصناف و بازاریان، حملونقل و اعزام، اسکان و پذیرایی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، امور شهری و روستایی، حوزههای علمیه، دانشگاهها و مدارس و همچنین کمیته امنیت، بهزودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق و تقسیم کار منسجم، استان همدان آمادگی دارد در تمامی بخشهای این رویداد ملی، از اعزام زائران تا برگزاری مراسمهای استانی و خدمترسانی به مسافران، نقشآفرینی شایستهای داشته باشد.
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