به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی کمیته ملی پارالمپیک، مراسم رونمایی از نشان (لوگوی) بازیهای المپیک و پارالمپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰ در شهر برایانسون، در قلب منطقه آلپ جنوبی فرانسه، برگزار شد. در این مراسم، اندرو پارسونز رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک و کالین رن دبیر اجرایی بازیهای پارالمپیک در کمیته بینالمللی پارالمپیک نیز حضور داشتند.
طراحی این نشانها با الهام از مفهوم «کوهی که با نور آشکار میشود» انجام شده است. نشانهای المپیک و پارالمپیک بهعنوان دو روایت مکمل از یک هویت مشترک شکل گرفتهاند؛ دو نماد متمایز اما جداییناپذیر که از طریق بازی میان اشکال و فضاهای خالی، چشماندازی واحد را به تصویر میکشند و بر جایگاه برابر جنبشهای المپیک و پارالمپیک تأکید دارند.
این دو نشان در کنار یکدیگر، نماد کوهستانها و نور ویژه آلپ فرانسه هستند و هویتی یکپارچه را شکل میدهند.
ادگار گروسپیرون، رئیس کمیته برگزاری بازیهای آلپ ۲۰۳۰، درباره این طراحی گفت: در سال ۲۰۳۰، یک کوهستان مشترک میزبان بازیهای المپیک و پارالمپیک زمستانی خواهد بود. به همین دلیل، دو نشان ما بهعنوان دو بیان مکمل از یک چشمانداز مشترک طراحی شدهاند.
وی افزود: این دو نشان در کنار یکدیگر، بیانگر هدف ما هستند؛ اینکه المپیزم و پارالمپیزم از جایگاه، قدرت و دیدهشدن برابر برخوردار باشند.
نشان بازیهای المپیک و پارالمپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰ با الهام از چشماندازهای طبیعی رشتهکوههای آلپ فرانسه رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی کمیته ملی پارالمپیک، مراسم رونمایی از نشان (لوگوی) بازیهای المپیک و پارالمپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰ در شهر برایانسون، در قلب منطقه آلپ جنوبی فرانسه، برگزار شد. در این مراسم، اندرو پارسونز رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک و کالین رن دبیر اجرایی بازیهای پارالمپیک در کمیته بینالمللی پارالمپیک نیز حضور داشتند.
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