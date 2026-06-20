خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: علاوه بر آن که توافق میان ایران و آمریکا بر توقف جنگ در لبنان و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تاکید دارد روز گذشته رسانه ها مدعی حصول توافق آتش بس در لبنان با موافقت نتانیاهو شده بودند؛ آتش بسی که رژیم صهیونیستی هیچ گاه به آن پایبند نبوده و نیست.

منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی یاطر، نبطیه الفوقا، میفدون و شوکین را بار دیگر بمباران کردند.

خبرگزاری لبنان از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در شهرک سحمر در بقاع غربی و شهادت چهار نفر و زخمی شدن شماری دیگر خبر داد و اعلام کرد که یک کودک همچنان زیر آوار مانده است.

جنگنده های اسرائیلی منطقه میان عربصالیمو جرفع و شهرک های حاروف و نبطیه الفوقا و جبشیت را به شدت بمباران کرد.

منابع لبنانی از شهادت ۲۵ نفر و زخمی شدن ۳۵ نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه و از احتمال افزایش این آمار خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز به دو حمله پهپادی اسرائیل به شهر نبطیه در جنوب لبنان اشاره کرد.

حزب الله: با تحرکات دشمن اسرائیلی مقابله می کنیم

اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن اسرائیلی بار دیگر با تکیه بر ادعاهای دروغین تلاش می‌کند نقض آتش‌بس را که خود هرگز به آن پایبند نبوده توجیه کند؛ در حالیکه از شب گذشته تاکنون حملات علیه لبنان ادامه دارد.

مقاومت اسلامی بیان کرد که از شامگاه جمعه به آتش‌بس پایبند بوده، حتی پس از آنکه دشمن از همان لحظات نخست آن را نقض کرد، اما با توجه به سابقه همیشگی دشمن در پیمان‌شکنی و حیله و فریب، دست خود را بر ماشه نگه داشته است.

به گفته حزب‌الله، ارتش اسرائیل در شب گذشته اقدام به تلاش برای نفوذ به سمت ارتفاع «علی الطاهر» کرد؛ منطقه‌ای که با وجود تلاش‌های مکرر همجنان از اشغال آن ناتوان مانده است.

در بیانیه اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان آمده است: امروز هنگامی که نظامیان تیپ کماندویی ارتش اسرائیل به کمین رزمندگان مقاومت رسیدند، با انواع سلاح‌های سبک و سنگین مورد هدف قرار گرفتند؛ به طوریکه مقاومت توانست تلفات گسترده‌ای را روی دست دشمن بگذارد.

حزب‌الله تأکید کرد: مقاومت اسلامی اعلام می‌کند که همزمان با پایبندی به آتش‌بس، در برابر هرگونه تلاش دشمن برای توسعه اشغالگری در خاک لبنان، هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت و رزمندگان مقاومت در کمین‌های خود در آمادگی کامل به سر می‌برند.

حزب الله لبنان اعلام کرد که به موازات پایبندی به آتش‌بس، در مقابله با هرگونه تلاش دشمن برای تصاحب اراضی و گسترش اشغالگری آن کوتاه نخواهد آمد.

شهادت و زخمی شماری دیگر از لبنانی ها در حمله اسرائیل به صیدا

منابع خبری از تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر آن خبر دادند.

خبرگزاری لبنان گزارش داد که در جریان حمله به شهرک قناریت در صیدا در جنوب لبنان ۷ نفر به شهادت رسیدند.

همچنین در جریان این حمله ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

این درحالی است که دفاع مدنی لبنان از شهادت یک نفر و زخمی شدن هشت نفر در جریان حمله به شهرک قناریت در صیدا خبر داد.

خبرنگار شبکه المیادین در بقاع لبنان نیز گزارش داد: در جریان حملات به شهرک سحمر در بقاع در شرق لبنان نیز چهار نفر شهید شدند.

المیادین همچنین از حمله پهپادی جدید اسرائیل به شهر نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

۱۶ شهید و ۱۲ زخمی در حملات جنگنده های اسرائیلی به نبطیه

دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که نیروهای دفاع مدنی در مراکز مختلف در منطقه نبطیه در پی حملات مستمر به این منطقه از صبح چندین عملیات تخلیه، انتقال و امدادرسانی انجام دادند.

دفاع مدنی لبنان بیان کرد که این نیروها ۴۷ تن از شهروندان را به مناطق امن انتقال دادند.

بنا بر اعلام دفاع مدنی لبنان در پی این حملات ۱۶ نفر شهید و ۱۲ نفر مجروح شدند که توسط نیروهای دفاع مدنی به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

گفتنی است با وجود شرایط و چالش‌های میدانی سخت، نیروهای دفاع مدنی لبنان در راستای پاسخ به درخواست‌های شهروندان به انجام وظایف انسانی و امدادرسانی خود ادامه می‌دهند.

واکنش ارتش لبنان به تجاوزات اسرائیل

ارتش لبنان اعلام کرد در جریان حملات رژیم صهیونیستی به منطقه کفررمان واقع در جنوب این کشور یکی از نظامیان ارتش جان خود را از دست داد.

ارتش لبنان اضافه کرد: حملات اسرائیل باعث برجای ماندن تعداد بیشتری از شهدا در این کشور می شود. این حملات با هدف سنگ اندازی در مسیر هر گونه راهکار برای بازگرداندن ثبات به لبنان صورت می گیرد.

سازمان دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد که تنها در جریان حمله اسرئیل علیه منطقه عریصالیم در نبطیه دست کم چهار تن به شهادت رسیده اند.

حملات پرشمار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی پس از جنایات زیادی که روز گذشته در جنوب لبنان انجام داد، امروز نیز حملات پرشماری را علیه مناطق مختلف تدارک دیده است. در همین رابطه شبکه الجزیره گزارش داد که حملات هوایی صهیونیست‌ها به جنوب لبنان، شهرک‌های کفررمان، شوکین و کفر جوز در منطقه نبطیه را هدف قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی امروز رژیم اسرائیل به روستاها و شهرک‌های جنوب کشور، دست کم ۵ نفر به شهادت رسیده اند.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک سجد در منطقه جزین در جنوب کشور خبر داد.

همچنین از ساعتی پیش بار دیگر حملات هوایی صهیونیست ها به جنوب لبنان بویژه استان نبطیه از سر گرفته شده است.

المیادین با اعلام این موضوع تصریح کرد که حملات هوایی رژیم صهیونیستی نبطیه، نبطیه الفوقا و کفرجوز را هدف قرار داد. بنا بر گزارش خبرنگار المیادین در جنوب، حمله یک پهپاد صهیونیستی به یک موتورسیکلت در میدان کفررمان منجر به شهادت یک نفر شد.

۱۳۰ حمله هوایی اسرائیل علیه نبطیه لبنان تنها طی ۲۴ ساعت

با وجود آن که توقف جنگ در تمام جبهه های درگیری به ویژه لبنان در توافق میان ایران و آمریکا ذکر شده اما رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات وحشیانه خود علیه لبنان ادامه می دهد.

جنگنده ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی تنها طی ۲۴ ساعت دست کم ۱۳۰ حمله علیه نبطیه و مناطق اطراف آن انجام دادند.

همچنین گزارش شده که روستاهای صور هدف حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

پیشتر نیز گزارش شده بود که در حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان تنها طی روز گذشته دست کم ۶۵ تن به شهادت رسیده و ۶۰ تن دیگر زخمی شده اند.

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با بمب‌های فسفری

رسانه‌های لبنانی بامداد امروز از حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان و استفاده از بمب‌های فسفری و خوشه‌ای ممنوعه خبر دادند.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد جنگل «علی الطاهر» در حومه منطقه «نبطیه علیا» در جنوب این کشور هدف حملات شدید توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در این حملات از بمب‌های فسفری و خوشه‌ای که استفاده از آن‌ها طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است، استفاده شده است.