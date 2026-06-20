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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳

سرنوشت ۲ هزار اتوبوس برقی تهران در گرو تخصیص ارز

سرنوشت ۲ هزار اتوبوس برقی تهران در گرو تخصیص ارز

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران درخصوص نحوه واردات اتوبوس‌های برقی جدید به کشور و ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری، با اعلام یک قرارداد کلی برای واردات دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با شرکت چینی منعقد شده است، گفت: از این تعداد بیش از ۵۰۰ دستگاه وارد شده و مابقی باقی مانده است.

وی همچنین تصریح کرد: برای واردات دیگر دستگاه‌ها باید توافق‌ها و تخصیص ارز صورت بگیرد که با توجه به شرایط فعلی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه واردات اتوبوس‌های جدید نیازمند تخصیص ارز است، خاطرنشان کرد: توافق‌های جدید، هماهنگی با طرف چینی، تخصیص ارز و واریز هزینه خرید اتوبوس‌ها زمان‌بر است و با توجه به وقوع جنگ در ایام اخیر، شرایط برای اقدام در این زمینه فراهم نبود.

آقامیری با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز اعتبار لازم برای خرید اتوبوس پیش‌بینی شده است، یادآور شد: با وجود تخصیص اعتبار در سالهای گذشته هنوز تعهدات شرکت‌های تولیدکننده داخلی عملیاتی نشده است. برای واردات نیز بودجه در نظر گرفته‌ایم و نیاز است که دولت در زمینه تخصیص ارز با شهرداری همکاری کند.

کد مطلب 6865446

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