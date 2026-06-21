به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، درباره ادامه اجرای طرح رایگان شدن خدمات حملونقل عمومی در پایتخت اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسمهای پیشرو و حضور گسترده زائران و مهمانان از سایر شهرها، احتمال دارد شورای شهر تهران با تمدید رایگان شدن خدمات مترو و اتوبوس تا پس از مراسم تشییع موافقت کند.
وی افزود: در ابتدا پیشبینی شده بود این طرح تنها در دهه اول محرم اجرا شود، اما به دلیل شرایط موجود و نیاز شهروندان و مهمانان، زمان اجرای آن تمدید شد و اکنون نیز پیشنهاد ادامه آن تا پس از مراسم تشییع مطرح شده است.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: احتمالاً این موضوع در جلسه روز سهشنبه شورا مطرح و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
چمران با اشاره به درخواستهای مردمی برای افزایش ساعت فعالیت مترو گفت: بسیاری از شهروندان اعلام میکنند که برنامه مراسمها معمولاً تا ساعات پایانی شب ادامه دارد و پایان فعالیت مترو در ساعت ۲۳ پاسخگوی نیاز آنان نیست.
وی ادامه داد: بررسیهایی برای افزایش یکساعته زمان خدماترسانی مترو و فعالیت تا ساعت ۲۴ انجام شده است، اما اجرای این موضوع با محدودیتهای فنی همراه است.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: برخلاف اتوبوسرانی، در مترو امکان راهاندازی محدود ناوگان وجود ندارد و حرکت هر قطار نیازمند آمادهسازی کامل رام قطار و هماهنگیهای فنی گسترده است؛ از این رو افزایش ساعت فعالیت مترو نیازمند بررسیهای دقیق کارشناسی است.
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