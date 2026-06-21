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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

رایگان بودن مترو و اتوبوس تمدید می‌شود؟

رایگان بودن مترو و اتوبوس تمدید می‌شود؟

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از احتمال تمدید اجرای طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران تا پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، درباره ادامه اجرای طرح رایگان شدن خدمات حمل‌ونقل عمومی در پایتخت اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم‌های پیش‌رو و حضور گسترده زائران و مهمانان از سایر شهرها، احتمال دارد شورای شهر تهران با تمدید رایگان شدن خدمات مترو و اتوبوس تا پس از مراسم تشییع موافقت کند.

وی افزود: در ابتدا پیش‌بینی شده بود این طرح تنها در دهه اول محرم اجرا شود، اما به دلیل شرایط موجود و نیاز شهروندان و مهمانان، زمان اجرای آن تمدید شد و اکنون نیز پیشنهاد ادامه آن تا پس از مراسم تشییع مطرح شده است.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: احتمالاً این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه شورا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

چمران با اشاره به درخواست‌های مردمی برای افزایش ساعت فعالیت مترو گفت: بسیاری از شهروندان اعلام می‌کنند که برنامه مراسم‌ها معمولاً تا ساعات پایانی شب ادامه دارد و پایان فعالیت مترو در ساعت ۲۳ پاسخگوی نیاز آنان نیست.

وی ادامه داد: بررسی‌هایی برای افزایش یک‌ساعته زمان خدمات‌رسانی مترو و فعالیت تا ساعت ۲۴ انجام شده است، اما اجرای این موضوع با محدودیت‌های فنی همراه است.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: برخلاف اتوبوسرانی، در مترو امکان راه‌اندازی محدود ناوگان وجود ندارد و حرکت هر قطار نیازمند آماده‌سازی کامل رام قطار و هماهنگی‌های فنی گسترده است؛ از این رو افزایش ساعت فعالیت مترو نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی است.

کد مطلب 6866902

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