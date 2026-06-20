به گزارش خبرنگار مهر، وحیدرضا گازرانی ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی که با حضور مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: یکی از چالش‌های گذشته در بهزیستی استان این بود که مسائل و مشکلات شهرستان‌ها به‌خوبی به مرکز منتقل نمی‌شد.

وی افزود: بر این اساس مقرر شده است در هر جلسه شورای معاونان، یکی از رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان‌ها مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه کاری خود را مطرح کند تا موضوعات به صورت مستقیم در سطح سازمان پیگیری شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین پاسخ‌ها و نتایج پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان به صورت مکتوب در اختیار شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت تا روند رسیدگی به مسائل مطرح شده قابل پیگیری باشد.

گازرانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه املاک بهزیستی استان گفت: پیگیری‌های شهرستان‌ها در دستیابی به موفقیت‌های ستادی، به ویژه در حوزه املاک، نقش مؤثری داشته است.

تمامی املاک بهزیستی خراسان جنوبی سنددار شد

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: بهزیستی استان دارای ۸۰ ملک است که از این تعداد، ۳۹ ملک در گذشته فاقد سند بوده است.

جواد رجبی اظهار کرد: در کنار موضوع سنددار کردن املاک، ایجاد ادارات بهزیستی در شهرستان‌های زیرکوه، سرایان و درمیان و همچنین تعیین تکلیف بدهی‌های مرتبط با شهرداری‌ها نیز در دستور کار قرار داشت.

وی افزود: در حال حاضر هیچ بدهی به شهرداری‌های استان وجود ندارد و تمامی تعهدات در این بخش پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه روند سنددار کردن املاک از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است، گفت: اکنون تمامی املاک بهزیستی استان دارای سند تک‌برگ هستند.

رجبی خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی در زمینه سنددار کردن املاک بهزیستی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.