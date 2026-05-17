دامود: ۱۳۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در هرسین امحا شد

وحید دامود در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد قاطع با متخلفان حوزه امنیت غذایی خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۱۳۰ کیلوگرم گوشت و آلایش دامی غیرقابل مصرف در جریان بازرسی‌های بهداشتی این اداره کشف و امحا شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هرسین با اشاره به جزئیات این اقدام افزود: این مقدار فرآورده دامی غیرقابل مصرف در جریان بازدیدها و بازرسی‌های مستمر از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی شناسایی و ضبط گردید و پس از طی کردن دقیق مراحل قانونی، از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.

وی با بیان اینکه نظارت بر سلامت فرآورده‌های خام دامی از اولویت‌های اصلی و مهم دامپزشکی است، تصریح کرد: همکاران ما در مجموعه دامپزشکی شهرستان به‌صورت روزانه و مستمر بر تمامی مراکز نگهداری، عرضه و توزیع این محصولات نظارت دقیق دارند تا از ورود هرگونه فرآورده ناسالم و غیربهداشتی به زنجیره غذایی مردم جلوگیری به عمل آید.

دامود با تأکید بر اینکه سلامت غذایی شهروندان «خط قرمز» این مجموعه به شمار می‌رود، عنوان کرد: با هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی بدون کمترین اغماض و کاملاً مطابق با ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هرسین در ادامه از عموم شهروندان درخواست کرد فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز و دارای مهر و تأییدیه دامپزشکی تهیه کنند و ادامه داد: از مردم آگاه تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را در اسرع وقت به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی در پایان با اشاره به نقش خطیر و حیاتی دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی جامعه خاطرنشان کرد: مجموعه دامپزشکی از ارکان اصلی و پایه‌ای تأمین امنیت غذایی در جامعه است و همکاران ما در شهرستان با تمام توان، رسالت صیانت از سلامت سفره مردم را با جدیت دنبال می‌کنند.