کشف و ضبط ۴۳۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم توکل افزود: در راستای صیانت از سلامت عمومی و کنترل بهداشتی فرآورده‌های خام دامی، بازرسان دامپزشکی شهرستان بویراحمد در بازدیدهای میدانی موفق به شناسایی و ضبط ۳۸۰ کیلوگرم گوشت کشتار آزاد و ۵۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی تاریخ‌منقضی شدند.

وی بیان کرد: بخشی از این فرآورده‌ها فاقد شرایط لازم بهداشتی بوده و بخش دیگری نیز تاریخ مصرف آن گذشته بود که بلافاصله از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد با اشاره به ممانعت برخی افراد از اجرای عملیات ضبط، اظهار کرد: در پی این اقدام، پرونده قضائی برای متخلفان تشکیل و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

توکل با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در عرضه و مصرف فرآورده‌های خام دامی، از شهروندان خواست گوشت و سایر محصولات دامی را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضا، برچسب بهداشتی، مهر دامپزشکی و شرایط نگهداری محصول توجه داشته باشند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و عرضه گوشت خارج از چرخه کشتارگاهی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف در حوزه عرضه فرآورده‌های خام دامی برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.