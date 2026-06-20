به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور در سومین نشست علمی روز جهانی محیط زیست در تهران اظهار کرد: نقشه سطح نسبی میانگین آسیب‌پذیری ملی که بر اساس شاخص‌های جهانی محاسبه شده، نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه در برابر پیامدهای تغییر اقلیم از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار هستند.

وی افزود: آسیب‌پذیری بیشتر این کشورها، ضرورت حمایت از آنها و دسترسی به منابع مالی و فناوری را دوچندان می‌کند؛ از این‌رو، موضوع عدالت اقلیمی باید در سیاست‌های اقلیمی بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

تاج‌بخش با اشاره به اینکه تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی قرن حاضر است، بیان کرد: این پدیده موجب تخریب اکوسیستم‌ها و افزایش وقوع رویدادهای شدید آب‌وهوایی می‌شود.

وی ادامه داد: داده‌های جهانی نشان می‌دهد میانگین دمای زمین نسبت به دوره پیشاصنعتی حدود ۱.۱ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و دهه اخیر نیز گرم‌ترین دهه ثبت‌شده در تاریخ بوده است؛ تداوم این روند، تغییر الگوهای بارش، افزایش خشکسالی، تهدید تنوع زیستی و سلامت انسان و همچنین تشدید ناامنی غذایی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: تغییر اقلیم علاوه بر افزایش شدت رخدادهای حدی آب‌وهوایی از جمله سیل، خشکسالی و طوفان، موجب گسترش دامنه آتش‌سوزی‌های جنگلی نیز شده است، در صورت تداوم روند فعلی انتشار گازهای گلخانه‌ای، دمای زمین تا پایان قرن ممکن است بیش از ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد که پیامدهای بسیار شدیدتر و خطرناک‌تری به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند به‌طور قابل توجهی از افزایش محتوای گرمای اقیانوس‌ها و بالا آمدن سطح آب دریاها در طول قرن بیست‌ویکم بکاهد، هرچند بخشی از این افزایش اجتناب‌ناپذیر است، تغییر اقلیم یک چالش فوری و جهانی است و برای دستیابی به آینده‌ای پایدار، اقدامات سریع و مؤثر در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ضروری است.