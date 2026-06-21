صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۳۱ خرداد) در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.

وی افزود: فردا (دوشنبه، یکم تیر) و روز سه‌شنبه (۲ تیر) در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: امروز در برخی مناطق شرق، جنوب شرق، مرکز و جنوب غرب کشور و همچنین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در برخی مناطق شمال، شرق، مرکز کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد و در برخی نقاط نیز خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۳۱ خرداد) صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد. همچنین حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۳۸ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان تصریح کرد: بر پایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه (یکم تیر) ماندگاری هوای گرم در استان تهران مورد انتظار است، همچنین طی این مدت، به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، در برخی ساعات عصر و شب وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای فعالیت سامانه بارشی جدید یادآور شد: بر اساس این هشدار، امروز (یکشنبه، ۳۱ خرداد) در شمال شرق استان آذربایجان شرقی، مرکز استان اردبیل، ارتفاعات و دامنه‌های گیلان، غرب مازندران و همچنین جنوب سیستان و بلوچستان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.



وی ادامه داد: این شرایط جوی روز دوشنبه (یکم تیر) نیز در دامنه‌ها و ارتفاعات غرب گلستان، مازندران و گیلان، مرکز اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی تداوم خواهد داشت، همچنین روز سه‌شنبه (۲ تیر) نیز وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، مرکز اردبیل و شمال خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.



ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، وقوع ناپایداری‌های جوی، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در برخی مناطق کشور، شهروندان به هشدارهای هواشناسی توجه کرده و تمهیدات لازم را در مناطق تحت تأثیر این سامانه در نظر بگیرند.