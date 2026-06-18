به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۲۸ خرداد)، در پی عبور یک موج جوی از شمال‌غرب کشور، شرایط برای وقوع رگبار باران، رعد و برق و ناپایداری‌های جوی در استان زنجان فراهم خواهد شد.

وی افزود: ساکنان و مسافران مناطق مختلف استان زنجان باید آمادگی لازم برای مواجهه با ناپایداری‌های جوی را داشته باشند. همچنین به بهره‌برداران استخرهای پرورش ماهی توصیه می‌شود با توجه به احتمال بروز قطعی برق، نسبت به آماده‌سازی و راه‌اندازی ژنراتورهای برق اضطراری اقدام کنند.

اصغری بیان کرد: کانون اصلی این بارش‌ها در شمال‌غرب کشور خواهد بود و مناطق شمالی آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی و همچنین بخش‌های مرکزی و جنوبی استان اردبیل تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: برای مناطقی از جمله ماکو، چالدران، کلیبر، مهربان، هریس، سراب، میانه و خلخال هشدار سطح نارنجی صادر شده است و ضروری است ساکنان این مناطق توصیه‌های ایمنی را مدنظر قرار دهند.

این کارشناس هواشناسی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین پدیده‌های جوی روزهای آینده، افزایش محسوس و نسبتاً غیرمتعارف دما از روز جمعه خواهد بود. بر همین اساس برای استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، قزوین، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هشدار افزایش دما صادر شده است.

وی تصریح کرد: افراد آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، کودکان و بیماران، از حضور غیرضروری در فضای باز طی ساعات گرم روز خودداری کنند.

اصغری گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، در استان خوزستان و مناطقی همچون هندیجان، دزفول، شادگان و خرمشهر، از روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده دمای هوا احتمالاً به ۴۹ درجه سانتی‌گراد و حتی بالاتر خواهد رسید.

وی ادامه داد: در استان‌های قم، مرکزی و یزد نیز وقوع گرد و خاک و کاهش دید افقی از مهم‌ترین پدیده‌های جوی روزهای پیش رو خواهد بود و این شرایط می‌تواند بر ترددهای بین‌شهری تأثیرگذار باشد.

اصغری یادآور شد: پدیده گرد و خاک در استان خراسان رضوی نیز پیش‌بینی شده و مناطقی نظیر گناباد، تربت‌جام و تایباد از امروز تا روز یکشنبه تحت تأثیر این شرایط قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در محورهای منتهی به شمال کشور و جاده‌های کوهستانی از جمله هراز، چالوس و فیروزکوه نیز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، احتمال وقوع بارش‌های موقت وجود دارد و رانندگان باید در تردد از این مسیرها احتیاط لازم را داشته باشند.