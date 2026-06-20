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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

افتتاح مسجد السلام در امارات با ظرفیت ۴ هزار نمازگزار

افتتاح مسجد السلام در امارات با ظرفیت ۴ هزار نمازگزار

مسجد السلام در منطقه بو شغاره شهر شارجه با ظرفیت ۴ هزار نمازگزار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره امور اسلامی شارجه، مسجد السلام را در منطقه بو شغاره شهر شارجه افتتاح کرد.

این بنای معماری جدید در امارات می‌تواند تقریباً ۴ هزار نمازگزار را در خود جای دهد و بُعد قابل توجهی به مجموعه غنی مساجد شارجه اضافه کند.

این مسجد گواهی بر تعهد شارجه به مراقبت و نگهداری از عبادتگاه‌ها است تا برای تسهیل دسترسی به مساجد و فراهم کردن محیطی معنوی مناسب برای نمازگزاران است.

در این مراسم افتتاحیه، دکتر عیسی سیف بن حنظل، عضو شورای اجرایی امارت شارجه و رئیس اداره امور اسلامی، به همراه خیر مسجد و چند تن دیگر از مقامات این اداره حضور داشتند و از امکانات آن بازدید کردند و ویژگی‌های معماری و خدماتی آن را بررسی کردند.

مسجد السلام در قلب منطقه بو شغاره در منطقه القاسمیه واقع شده و طراحی زیبا و دلنشین آن، آن را به یک بنای برجسته در منطقه تبدیل کرده است.

کد مطلب 6865857
سیده فاطمه سادات کیایی

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