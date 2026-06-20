افتتاح مسجد السلام در امارات با ظرفیت ۴ هزار نمازگزار

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره امور اسلامی شارجه، مسجد السلام را در منطقه بو شغاره شهر شارجه افتتاح کرد.

این بنای معماری جدید در امارات می‌تواند تقریباً ۴ هزار نمازگزار را در خود جای دهد و بُعد قابل توجهی به مجموعه غنی مساجد شارجه اضافه کند.

این مسجد گواهی بر تعهد شارجه به مراقبت و نگهداری از عبادتگاه‌ها است تا برای تسهیل دسترسی به مساجد و فراهم کردن محیطی معنوی مناسب برای نمازگزاران است.

در این مراسم افتتاحیه، دکتر عیسی سیف بن حنظل، عضو شورای اجرایی امارت شارجه و رئیس اداره امور اسلامی، به همراه خیر مسجد و چند تن دیگر از مقامات این اداره حضور داشتند و از امکانات آن بازدید کردند و ویژگی‌های معماری و خدماتی آن را بررسی کردند.

مسجد السلام در قلب منطقه بو شغاره در منطقه القاسمیه واقع شده و طراحی زیبا و دلنشین آن، آن را به یک بنای برجسته در منطقه تبدیل کرده است.