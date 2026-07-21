به گزارش خبرنگار مهر، محسن جبارنژاد شامگاه سه شنبه در نشست با روابط عمومی های دستگاه های اجرایی، با تأکید بر ضرورت نگاه کلان به «ایده ایران» در فضای رسانه‌ای، اظهار کرد: پرداختن صرف به مسائل روزمره، رسانه‌ها را از درک تحولات عمیق و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور دور می‌کند.

وی با بیان اینکه هویت ایرانی در طول تاریخ بر پایه تاب‌آوری، فرهنگ و همبستگی شکل گرفته است، افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، با وجود دشواری‌ها و تهدیدهای گوناگون، توانسته است با اتکا به پیشینه تمدنی و فرهنگی خود مسیر تداوم و بازسازی را حفظ کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به جایگاه ادبیات عرفانی در تبیین هویت ایرانی، گفت: در آثار عطار، سیمرغ نماد هویت استوار و دست‌نیافتنی ایرانی است؛ هویتی که در برابر سختی‌ها از میان نمی‌رود، بلکه توان بازآفرینی و استمرار خود را حفظ می‌کند.

وی با اشاره به یکی از حکایت‌های «منطق‌الطیر»، افزود: این روایت بر ضرورت توجه به لایه‌های پنهان رخدادها و پرهیز از قضاوت‌های سطحی تأکید دارد و رسانه‌ها نیز باید با تحلیل دقیق تحولات، از ساده‌انگاری در مواجهه با رویدادهای بین‌المللی پرهیز کنند.

جبارنژاد با انتقاد از گسترش فردگرایی افراطی در برخی الگوهای فرهنگی، اظهار داشت: فرهنگ ایرانی بر پایه مهر، دوستی، ولایت و عرفان استوار است و همین مؤلفه‌ها، سرمایه اصلی انسجام اجتماعی و هویت ملی به شمار می‌روند.

وی شناخت تنوع فرهنگی و اجتماعی ایران را از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه‌ها دانست و تصریح کرد: رسانه‌ای که تکثر جامعه ایران را نادیده بگیرد، به جای تقویت همگرایی، زمینه شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی و دوقطبی‌سازی را فراهم می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به تحولات سیاسی و اجتماعی جهان، بر ضرورت رصد دقیق روندهای بین‌المللی از سوی رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: رسانه‌های کشور باید با نگاهی آینده‌نگر، ضمن افزایش آگاهی عمومی، از تقویت فضای دوقطبی در جامعه جلوگیری کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد رسانه‌ها با تکیه بر فرهنگ، ادب و هویت ایرانی، بیش از گذشته در مسیر تقویت وحدت ملی، همدلی اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی کشور نقش‌آفرینی کنند.