مسئولان در خط مقدم اجرای مصوبات‌ شورای فرهنگ عمومی هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری در دفتر امام جمعه شهرکرد با طرح این پرسش که فلسفه فعالیت شورای فرهنگ عمومی چیست فرازهایی از کلام امام شهید را ناظر به موضوع فرهنگ و فرهنگ عمومی قرائت کرد و گفت: باید ابتدا ببینیم نگاهمان به شورا قرارگاهی یا تکلیف‌محور یا بنیادین است و یا بناست این شورا مسائل مهم کشور را حل کند؟

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با ذکر اینکه این شورا به توصیه امام شهید انقلاب شکل گرفت، ادامه داد: ایشان در پی تشکیل شورای انقلاب فرهنگی، خلأ فرهنگ عمومی را احساس کردند لذا دستور تشکیل شورا را در زمان ریاست جمهوری صادر کردند.

آشنا در خصوص آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی، بیان کرد: همه ما به عنوان اعضای شورا دارای مسئولیت هستیم و اساسنامه نیز تصریح دارد که این شورا قائم به شخص بوده و مدیران باید شخصاً حضور پیدا کنند. زمانی که معاون‌ها به جای مدیر در جلسات شورای فرهنگ عمومی حضور یابند، نقض اساسنامه است و لذا از اعضا می‌خواهیم این مهم را رعایت کنند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نظم نشست‌ها، مشخص کردن برنامه سالانه شورا و روشن بودن مسیر پیش روی آن، افزود: دستور جلسات شورا تا شش جلسه آیتده باید مشخص و معین شود و اعضای شورا بدانند که در شش نشست آینده چه موضوعاتی را باید به بحث و بررسی و تصمیم‌گیری بگذارند.

میانگین ۲۸ درصدی تشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی در استان

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اظهار کرد: میانگین تشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی در استان چهارمحال و بختیاری ۲۸ درصد است، در برخی شهرستان‌ها در سال گذشته جلسه شورا برگزار نشد و در برخی دیگر تنها دو جلسه برگزار شد. انتظار می‌رود مسئولان نسبت به هم برگزاری جلسات و هم اهتمام مدیران برای حضور در جلسات دقت داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه همه اعضای شورای فرهنگ عمومی در قبال شورا وظیفه یکسانی دارند و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر شورا است، گفت: درخواست داریم که مدیران نسبت به جلسات شورای فرهنگ عمومی، برگزاری کمیته‌ها و فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اهتمام لازم را داشته باشند.

آشنا بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای فرهنگ عمومی اشاره و تأکید کرد: مصوبات شورا توسط استاندار ابلاغ می‌شود و مدیران ملزم به اجرا هستند لذا مسئولان در خط مقدم عملیاتی‌سازی مصوبات‌اند و طبق مسئولیتی که دارند، باید اهتمام لازم را داشته باشند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برش‌های استانی آن، گفت: برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی این استان نیز تدوین و ابلاغ شده است و پنج مسئله از جمله سبک زندگی، سواد رسانه، آسیب‌های اجتماعی را در محور همه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و دینی استان قرار داده است.

آشنا با اشاره به اینکه ارتقای فرهنگ دینداری در جامعه از جمله مسئله‌های مطرح در نقشه مهندسی فرهنگی کشور است، افزود: تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از دیگر محورها است که بر اساس نظرسنجی‌های انجام گرفته، در جریان جنگ تحمیلی سوم شاهد افزایش سرمایه اجتماعی در کشور بوده‌ایم.