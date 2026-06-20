به گزارش خبرنگار مهر سیدحسن امامیرضوی ظهر شنبه در سومین مجمع سلامت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی با اشاره به جایگاه نظام سلامت در ارتقای شاخصهای رفاهی جامعه اظهار کرد: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مهمترین و کلیدیترین ابزار برای ایجاد مرجعیت سلامت برای مردم و ساماندهی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور به شمار میرود.
وی افزود: استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده میتواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات سلامت، نقش مهمی در پیشگیری از بیماریها، مدیریت منابع و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات ایفا کند.
مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه تحقق اهداف توسعه پایدار در حوزه سلامت نیازمند همکاری همه دستگاههاست، تصریح کرد: سلامت یک موضوع فرابخشی است و بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر آن خارج از حوزه وزارت بهداشت قرار دارد.
امامیرضوی با اشاره به دستاوردهای نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی گفت: یکی از شاخصهای مهم توسعه در هر کشور، میزان امید به زندگی است که در ایران از ۵۴ سال در ابتدای انقلاب به ۷۸ سال در شرایط کنونی افزایش یافته است.
وی این رشد را نتیجه توسعه زیرساختهای بهداشتی، گسترش خدمات درمانی، افزایش دسترسی به مراقبتهای سلامت و ارتقای شاخصهای رفاهی در جامعه عنوان کرد.
مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد: این دستاورد مهم نشاندهنده بهبود وضعیت سلامت عمومی در کشور است، اما همچنان برای ارتقای کیفیت زندگی و کاهش بار بیماریها باید برنامهریزی دقیقتری انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به تغییر الگوی بیماریها در کشور گفت: در حال حاضر مقابله با بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و سرطانها در اولویت نظام سلامت قرار دارد.
امامیرضوی افزود: کنترل عوامل خطر و اصلاح سبک زندگی نقش اساسی در کاهش این بیماریها دارد و باید اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه تقویت شود.
وی با تاکید بر اهمیت همکاری بینبخشی اظهار کرد: برای دستیابی به تغذیه سالم و ارتقای سلامت عمومی، همکاری وزارت جهاد کشاورزی در زمینه شناسهگذاری محصولات باغی و ارتقای کیفیت تغذیه جامعه ضروری است.
مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: ارتقای فعالیت بدنی، اصلاح الگوی تغذیه و افزایش آگاهی عمومی از مهمترین مؤلفههای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر محسوب میشود و باید به صورت جدی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
امامیرضوی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف حوزه سلامت نیازمند مشارکت مردم، همکاری دستگاههای اجرایی و اجرای سیاستهای هماهنگ در سطح ملی است تا بتوان شاخصهای سلامت را بیش از پیش ارتقا داد.
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