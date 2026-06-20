به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر شنبه در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسانشمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش اظهار کرد: آموزش مجازی هرچند در شرایط خاص مورد استفاده قرار گرفته است، اما به هیچ عنوان جایگزین آموزش حضوری و تعامل مستقیم معلم و دانشآموز نخواهد شد.
وی افزود: بر همین اساس لازم است آموزش و پرورش استان نسبت به برگزاری کلاسهای تقویتی و ترمیمی برای جبران کاستیهای احتمالی آموزشی اقدام کند تا سطح یادگیری دانشآموزان ارتقا یابد.
استاندار خراسانشمالی با اشاره به نقش مهم آموزش در تربیت نسل آینده گفت: توجه به کیفیت آموزش و تقویت بنیه علمی دانشآموزان باید همواره در اولویت برنامههای دستگاه تعلیم و تربیت قرار داشته باشد.
نوری افزود: در شرایط خاص کشور، آموزش و پرورش نقش مهم و اثرگذاری در عرصههای مختلف داشته و لازم است این نقش با برنامهریزی دقیق و هدفمند تقویت شود.
وی تصریح کرد: دانشآموزان باید به صورت هدفمند به سمت فعالیتهای آموزشی و پرورشی هدایت شوند، اما این موضوع زمانی اثربخش خواهد بود که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسانشمالی با تاکید بر لزوم یکسانسازی شاخصهای آموزشی در مدارس استان گفت: تمامی مدارس باید از نظر امکانات و شاخصهای آموزشی در سطحی متوازن قرار داشته باشند تا دانشآموزان بتوانند بدون تبعیض از عدالت آموزشی بهرهمند شوند.
وی افزود: عدالت فرهنگی و آموزشی باید در همه مدارس، بهویژه مناطق کمبرخوردار، به صورت واقعی اجرا شود و هیچ دانشآموزی نباید از این حق محروم بماند.
نوری خاطرنشان کرد: در این راستا دستگاههای اجرایی نیز باید در قالب طرحهای مشترک و حمایتی به آموزش و پرورش کمک کنند تا زمینه تحقق عدالت آموزشی فراهم شود.
استاندار خراسانشمالی با اشاره به اهمیت سوادآموزی در جامعه گفت: توسعه مهارتهای ۱۲گانه و رویکردهای نوین آموزشی میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح سواد و توانمندی دانشآموزان و سوادآموزان ایفا کند.
وی افزود: لازم است برنامههای جذب و آموزش سوادآموزان در تمامی شهرستانهای استان با جدیت دنبال شود.
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